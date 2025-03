Carmushka verliert ehrliche Worte über erneute Mutterschaft

Die Influencerin Carmen Kroll könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Erst vor wenigen Wochen wurde sie zum zweiten Mal Mama. In einem Instagram-Post gibt die stolze Mutter nun einen Einblick in ihre Gedanken. "Mamasein ist kompliziert, und wenn ich sagen würde, dass ich jede Sekunde genieße, wäre das eine Lüge. Natürlich genieße ich es nicht, sie nicht beruhigt zu kriegen oder meiner älteren Tochter nicht gerecht zu werden", gesteht sie ehrlich. Dennoch sei ihr bewusst, wie glücklich sie sich schätzen kann.

"Ich habe es so unglaublich gut und besitze alles, was ich mir jemals erträumt habe. Wenn ich mich ärgere, dann auf einem so hohen Level des Glücks, dass es eigentlich nicht zählt", schwärmt sie, gibt aber auch zu, dass sie das manchmal vergisst: "Dann atme ich durch und realisiere, dass doch eigentlich alles unwichtig ist, solange ich meine Töchter, meine Familie habe und es uns allen so unglaublich gut geht." Ihr langes Statement schließt sie dann mit einem rührenden Resümee ab: "Mamasein ist kompliziert, und es ist alles, was mein Herz erfüllt."

Auf Instagram gab die zweifache Mama zudem einen kleinen Einblick in die Geburt. Und die ist leider nicht ganz so gelaufen, wie Carmen sich das erhofft hatte: Sie musste eingeleitet werden. "Am Morgen der Geburt kam der Anruf und die Bestätigung meiner Schwangerschaftscholestase. Ich sollte sofort ins Krankenhaus gehen und musste mich somit von meiner Vorstellung verabschieden, im Geburtshaus zu entbinden", schrieb sie im Netz. Danach sei alles ganz schnell gegangen: "Es war wie eigentlich alles in unserem Leben: etwas chaotisch, emotional, unglaublich und unglaublich liebevoll."

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit ihrem Partner Niclas und ihrem Baby im Februar 2025

Instagram / carmushka Carmushka, Influencerin

