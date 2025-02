Carmushka teilt Einblicke in die Geburt der kleinen Camilla

Am Sonntag erblickte das zweite Kind von Carmen Kroll, die ihren Fans im Netz unter dem Namen Carmushka bekannt ist, und ihrem Partner Niclas das Licht der Welt. Nun beglückt die frischgebackene Mama ihre Follower auf Instagram mit einem kleinen Einblick in die Geburt des kleinen Mädchens. In dem Video wird deutlich, dass das eingetreten ist, was sich Carmen so nicht vorgestellt hat: Es musste eingeleitet werden! "Am Morgen der Geburt kam der Anruf und die Bestätigung meiner Schwangerschaftscholestase. Ich sollte sofort ins Krankenhaus gehen und musste mich somit von meiner Vorstellung verabschieden, im Geburtshaus zu entbinden", schreibt sie unter anderem zu dem Clip.

Nach der Einleitung ging alles ganz schnell, wie Carmen berichtet. "Es war wie eigentlich alles in unserem Leben: etwas chaotisch, emotional, unglaublich und unglaublich liebevoll", schwärmt die Influencerin. Den Videozusammenschnitt versieht die zweifache Mama mit verschiedenen Zeitstempeln. Um 10 Uhr begann Carmen zu filmen und um 18:00 Uhr ertönen die ersten Schreie ihrer kleinen Tochter. Die niedliche Geräuschkulisse scheint auch ihre Fans zu berühren. So kommentierte beispielsweise ein Nutzer: "Musste einfach an so vielen Stellen weinen. Das ist so emotional und so schön, dass ihr uns daran teilhaben lasst."

2020 durften Carmen und Niclas ihre erste Tochter namens Mathilda in die Arme schließen. Dass ihre Tochter große Schwester geworden ist, verkündeten sie mit einem zuckersüßen Schnappschuss auf Social Media, auf dem die kleine Camilla in einem hellblauen Strickpullover auf einer beigefarbenen Unterlage lag. "Darf ich vorstellen: die Liebe unseres Lebens, Camilla. Mein Körper heilt, mein Herz ist voll und mir fällt keine einzige Sache ein, die mir jetzt fehlt. Willkommen auf der Welt, kleine Milli Maus", schrieb die stolze Mutter dazu.

Instagram / carmushka Carmen Kroll, ihre Tochter und ihr Mann Niclas

Instagram / carmushka Carmen Krolls Tochter Camilla, Februar 2025

