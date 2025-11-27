Jessie J feuert hier wohl erneut gegen Ex Channing Tatum

Jessie J (37) hat ihrem Ex-Freund Channing Tatum (45) offenbar erneut eine verbale Spitze verpasst. In einem Song auf ihrem kommenden Album "Don't Tease Me With A Good Time", das diesen Freitag erscheint, soll die Sängerin laut dem Magazin The Sun den Hollywood-Star als "Biest" bezeichnet haben. Zudem heißt es in dem Track: "Oh, das Karma wird eines Tages kommen." Auf Instagram teilte Jessie kürzlich dann noch ein Zitat, das viele als weitere Anspielung auf Channing deuten: "Es ist besser zuzugeben, dass man durch die falsche Tür gegangen ist, als sein ganzes Leben im falschen Raum zu bleiben." Das Musikerpaar war zwischen 2018 und 2020 liiert.

Abseits der Musik läuft es für die "Price Tag"-Sängerin mittlerweile wieder rund. Jessie ist seit vier Jahren mit dem Basketballspieler Chanan Colman zusammen, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Skye großzieht. Nach ihrer Brustkrebsdiagnose in diesem Jahr musste die Sängerin kürzlich eine zweite Operation verschieben lassen, kündigte jedoch an, die Zeit mit ihrer Familie zu genießen und neue Konzerte für ihre US-Tour zu organisieren. Bei einem Auftritt auf den Music Industry Trust Awards sprach Jessie emotional über ihren Kampf gegen den Krebs: "Wenn der Tod anklopft und du ihn wegtreten musst, verändert das alles."

Jessie scheint nach den herausfordernden letzten Monaten Kraft aus ihrem persönlichen Umfeld und ihrer Musik zu schöpfen. Seit ihrer Rückkehr ins Rampenlicht zeigt sie sich kämpferisch, wobei ihre Offenheit über das Leben, die Liebe und die Krankheit viel Zuspruch von ihren Fans erhält. Ihre Beziehung zu Chanan Colman beschreibt sie als glücklich und stabil. Channing hingegen hat sich bisher weder zu den neuen Songs noch den Anspielungen geäußert. Ob Jessie mit diesen Liedern endgültig mit der Vergangenheit abschließen oder vielmehr ein Statement setzen will, bleibt ihrer Kunst überlassen.

Getty Images Jessie J und Channing Tatum, Januar 2020

Getty Images Jessie J, Chanan Colman und ihr Sohn Sky Colman im Dezember 2023

Getty Images Channing Tatum beim 69. BFI London Film Festival am 14. Oktober 2025