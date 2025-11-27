Verletzt vorm Finale: Droht Kris der "7 vs. Wild"-Ausstieg?

Die aktuelle Staffel von 7 vs. Wild nähert sich dem Ende. In einer letzten Aufgabe sollen die sieben Teilnehmer Flöße bauen, um damit in wenigen Tagen aus dem Urwald abgeholt zu werden. Doch Kris Grippo könnte das Experiment schon früher verlassen müssen. Der Influencer hat Wunden an den Füßen, die er aufgekratzt hat. Der Biologe Joe Vogel macht sich deshalb große Sorgen und schlägt Alarm: "Wenn das morgen nicht besser ist, dann musst du rausgeholt werden. […] Das kann septisch werden." Seiner Meinung nach ist der Schweizer nicht mehr weit von einem "Code Red", also einem Notfall, der eine sofortige Abholung erfordert, entfernt.

Während die anderen Kandidaten die Baumaterialien für die Flöße zusammensammeln, wird Kris Bettruhe verordnet. Der Social-Media-Star kann sich damit nur schwer abfinden, da er seinen Kollegen helfen will. Doch die Arbeit klappt auch ohne seine Hilfe. Jeannine Michaelsen (43), David Leichtle und Co. sammeln Holz und Lianen, um ein schwimmfähiges Transportmittel zu bauen. Das einzige Problem ist ihre fehlende Energie: Seit zwölf Tagen haben sie sich nur noch von gelegentlichen Fischen und Früchten ernährt. Körperliche Arbeit ist daher für alle sehr mühsam. "Es ist Wahnsinn", findet zum Beispiel AviveHD alias Lucas.

Verglichen mit der vorherigen Staffel ist das Zusammenleben des aktuellen "7 vs. Wild"-Casts ziemlich harmonisch. In den knapp zwei Wochen gab es nur eine Konfliktsituation. Einige Kandidaten warfen Kris und Lucas vor, nicht genug Einsatz zu zeigen. "Da merkt man halt, wer Gamer ist und wer in seinem Leben arbeitet", kommentierte David ihre fehlende Motivation. Doch ein offenes Gespräch half, um den Zoff nicht eskalieren zu lassen.

Kris Grippo, "7 vs. Wild"-Kandidat

Lucas alias AviveHD bei "7 vs Wild"

TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen bei "7 vs. Wild"