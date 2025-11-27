Dreist? Geheimes Treffen vor "Hochzeit auf den ersten Blick"

In der zwölften Staffel der beliebten TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick sorgt ein bisher einmaliger Regelbruch für Aufsehen. Michelle und Marlon heirateten vor den Augen eines Millionenpublikums und hatten sich bereits vor ihrem großen Tag heimlich getroffen. Michelle hatte durch einen Zufall den Namen ihres zukünftigen Ehemanns aufgeschnappt, recherchierte ihn auf Social Media und nahm Kontakt auf. Es kam sogar zu einem persönlichen Treffen – entgegen den Regeln der Sendung, bei der sich die Paare erst bei der Trauung zum ersten Mal treffen sollen. Die Produktionsfirma und der Sender Sat.1 erfuhren erst später von der Täuschung.

Michelle erklärte in einem Statement, sie habe die Kontaktaufnahme als beruhigend empfunden, da die Situation sie überwältigt habe. Marlon wiederum beteuerte, beide hätten keinen Vorteil aus ihrem heimlichen Treffen gezogen. Dennoch ist der Verstoß gegen das Formatprinzip offensichtlich, was auch für die Show-Experten ein Ärgernis darstellt. Diese konfrontierten das Paar mit dem Regelbruch, nachdem Hinweise aus Marlons Umfeld den Vorfall ans Licht gebracht hatten. Sat.1 prüft nun, ob Kosten wie die der Flitterwochen an das Paar in Rechnung gestellt werden könnten und ob zukünftige Verträge entsprechend angepasst werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" Paare vor ihrer Trauung kennen. Ein anderes Paar der aktuellen Staffel, Marén und Frank, begegnete sich ebenfalls bereits vor der Show. Allerdings geschah dies ungewollt und ohne Regelverstoß, da sie sich durch ein früheres Datingformat kennenlernten. Nach einigen Telefonaten verloren sie sich zunächst wieder aus den Augen. Umso überraschter waren sowohl die Experten als auch das Produktionsteam, als die Verbindung zwischen Marén und Frank ans Licht kam.

Joyn / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

Joyn / Markus Hertrich Michelle und Marlon, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

Joyn / Markus Hertrich Marén, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

