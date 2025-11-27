So reagieren Fans auf die möglichen Dschungelcamp-Kandidaten

Im Januar geht es wieder los: Das Dschungelcamp kehrt zurück – und schon jetzt kocht die Stimmung im Netz hoch. Kürzlich wurde über mögliche Kandidaten spekuliert, darunter bekannte Namen wie Gil Ofarim (43), Eva Benetatou (33) und Umut Tekin (28). Der vermeintliche Cast scheint allerdings alles andere als gut anzukommen. Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag von Promiflash sammelt sich eine Welle an Reaktionen. Dort melden sich zahlreiche Fans zu Wort und sparen nicht mit Kritik. "Gil Ofarim ist schon echt sehr grenzwertig", lautet ein Kommentar. Ein anderer schreibt: "Oh Gott, so ein schlechter Cast. Red Flags ohne Ende." Auch Gattin Katharina Dürr, deren Mann Stephen in den Spekulationen auftaucht, steigt in die Diskussion ein und fragt offen: "Wo sind denn da die Stars?"

Hintergrund der Debatte: Bild will eine ganze Riege an Namen erfahren haben, RTL hat dazu bislang jedoch nichts bestätigt. Im Netz entzündet sich der Ärger vor allem an einzelnen Personen. Wiederholt fällt in den Kommentaren der Name Umut Tekin. Ein User wettert: "Warum wird Umut für jede Show gebucht? So ein schlechter Schauspieler." Ein anderer orakelt schon über TV-Wirbel: "Oh nein, Umut, ich sehe schon das nächste Liebesdrama zwischen Eva und Umut für mehr Sendezeit!" Auch der Ton gegenüber dem Format wird rauer. "Und Zack, wird das Dschungelcamp zu einem 0815-Influencer-Trash-Format", heißt es unter dem Promiflash-Beitrag. Daneben bleibt der Vorwurf eines "schlechten Casts" ein wiederkehrendes Muster – verbunden mit der Forderung nach größeren Namen.

Seit Jahren zählt das Dschungelcamp zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen und zieht ein breites Publikum an. Doch aufgrund der spekulierten Teilnehmer wollen einige Zuschauer im kommenden Jahr möglicherweise auf die Show verzichten. "Gil und Umut? Dann wird dies das erste Jahr sein, in dem ich überlege, das Dschungelcamp nicht zu schauen! Schade", kündigt ein Nutzer an. Neben den bereits genannten Kandidaten werden auch weitere Namen gehandelt: So könnten unter anderem auch Simone Ballack (49), Hubert Fella (57), Mirja du Mont (49) und Samira Yavuz (31) im Januar in den australischen Busch ziehen. RTL bleibt in den vergangenen Wochen seiner Linie treu und erklärte auf Nachfrage: "Zu möglichen Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart."

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

Getty Images Gil Ofarim

IMAGO / Gartner Umut Tekin, Realitystar