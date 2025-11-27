So viel verdient der "Stranger Things"-Cast für neue Staffel

Der Countdown ist vorbei, die finale Staffel von Stranger Things steht in den Startlöchern – und mit ihr Neuigkeiten zu den beachtlichen Gehältern der Stars. Nach drei Jahren Pause kehrt das Netflix-Phänomen mit neuen Folgen zurück, während hinter den Kulissen nun durchgesickert ist, wie viel die Stars für Staffel fünf kassieren. Berichten des Magazins Just Jared zufolge hieß es schon im Januar 2023, dass es deutliche Erhöhungen geben werde, gedreht wurde ab Mai desselben Jahres. Die Duffer Brothers (41), Schöpfer der Serie, setzen dabei auf vertraute Gesichter und verzichten auf große Neuzugänge, um die bestehenden Handlungsstränge zu einem Abschluss zu bringen. Die Zahlen stammen von Puck und zeigen: Die Hauptdarsteller steigen für das Finale in neue Gehaltsdimensionen auf.

An der Spitze liegen David Harbour (50) und Winona Ryder (54) mit umgerechnet jeweils rund 7,8 Millionen Euro für die neue Staffel. Dahinter folgt der "Kids"-Kern im zweiten Gehaltsband: Finn Wolfhard (22), Gaten Matarazzo (23), Caleb McLaughlin (24), Noah Schnapp (21) und Sadie Sink (23) erhalten rund sechs Millionen Euro pro Kopf. Im dritten Band landen Joe Keery (33), Maya Hawke (27), Natalia Dyer (28) und Charlie Heaton (31) mit je rund 5,2 Millionen Euro.

Auffällig ist dabei der Vergleich zu den Anfängen: Finn, Gaten, Caleb und Noah lagen in Staffel eins noch bei rund 139.000 Euro, David startete mit etwa 555.000 Euro, Winona mit circa 694.000 Euro. Eine Sonderrolle nimmt Millie Bobby Brown (21) ein: Ihre Bezahlung fällt unter einen separaten Netflix-Deal, zu dem auch die Enola Holmes-Reihe und der kommende Film "The Electric State" gehören. Konkrete Zahlen für "Stranger Things" Staffel fünf nennt Puck hier nicht, berichtet jedoch, dass Millie für "Enola Holmes 2" umgerechnet etwa 8,7 Millionen Euro erhalten hat. Klar ist: Für das große Finale wurde bei den Gagen spürbar nachgelegt.

Abseits der Zahlen ist die Truppe vor allem eines: zusammengewachsen. Viele standen als Kinder zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera und haben über Jahre hinweg Geburtstage, Premieren und lange Drehtage miteinander erlebt. Auf Social Media teilen die Schauspieler immer wieder private Schnappschüsse vom Set, kleine Neckereien aus der Maske oder gemeinsame Reisen zwischen den Produktionspausen. Auch hinter den Kulissen gilt die Atmosphäre als freundschaftlich: Der Cast feiert Erfolge zusammen und unterstützt sich, wenn jemand ein Solo-Projekt verfolgt. Für die Fans fühlt sich der Abschied deshalb nicht nur wie das Ende einer Serie an, sondern auch wie der letzte Vorhang für eine Clique, die sie von Anfang an begleitet hat.

Instagram / rossduffer Maya Hawke und Joe Keery am "Stranger Things"-Set

Getty Images Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von „Stranger Things“ in Los Angeles 2025

Kevin Winter/Getty Images Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Caleb McLaughlin

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf