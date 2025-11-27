Gayle King verrät: Space-Crew drängte Katy Perry zum Singen

Im April dieses Jahres wagte Gayle King (70) gemeinsam mit einer rein weiblichen Crew einen Blick in die Unendlichkeit des Weltalls. Mit an Bord des 11-minütigen Blue Origin-Fluges war auch Popstar Katy Perry (41). Nach ihrer Landung machten Schlagzeilen die Runde, Katy habe während ihres Trips ins All ein Lied angestimmt. Zuvor hatten die anderen Crewmitglieder die Musikerin wiederholt gebeten, einen ihrer Hits zu singen, verriet Gayle laut Daily Mail im Podcast "Ruthie's Table 4". Katy soll zunächst abgelehnt haben und fand für ihre Standhaftigkeit klare Worte: "Haltet die Klappe. Ich werde keinen meiner Songs singen", soll sie Gayle zufolge gesagt haben.

Statt eines eigenen Hits stimmte die Sängerin "What a Wonderful World" a cappella an, wie Gayle schilderte: Der Moment habe allen in der Kapsel einen Schauer über den Rücken gejagt. Der elfminütige Trip über die Kármán-Linie war nicht frei von Turbulenzen: Die Mission wurde öffentlich als "Vergnügungsreise für Superreiche" kritisiert, in Kommentaren gar als "lächerlich" abgetan. Gayle selbst fühlte sich kurz nach der Landung benommen und hoffte, nicht vor laufenden Kameras zu kollabieren, brauchte am Ende aber keine Hilfe und stieg aus eigener Kraft aus. Die TV-Moderatorin betonte zugleich, sie habe die Reise trotz Angst bewusst gewählt – und würde sie, mit etwas Abstand, wieder antreten.

Privat war der Schritt für die sonst eher ängstliche Fliegerin ungewöhnlich. Gayle beschrieb, sie habe sich nach ihrem letzten Geburtstag bewusst "neuen Abenteuern" öffnen wollen – der Reiz, Teil der ersten reinen Frauen-Crew zu sein, gab den Ausschlag. Vor dem Start suchte sie Rückhalt bei ihren Menschen: Sie rief Tyler Perry (56) an, der per Zoom betete, sprach mit TD Jakes sowie mit ihrer "Küchen-Crew" aus Tochter Kirby, Sohn Will und ihrer Freundin Oprah Winfrey (71). Hätte einer von ihnen abgeraten, wäre sie am Boden geblieben, erzählte sie. Auch bei Katy schwang viel Persönliches mit: Die Sängerin verknüpft große Momente gern mit Zeichen für ihre Familie; selbst kleine Gänseblümchen bekamen nach der Landung eine besondere Bedeutung – ein stiller Gruß an Tochter Daisy und ein Hinweis darauf, wie nah ihr diese Reise ging.

Imago Gayle King bei einer Suborbitalmission des New-Shepard-Programms in Texas

Imago Katy Perry nach dem Blue-Origin-Flug im April 2025

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025