"Beste Überraschung": Taylor Swift schwärmt von Travis Kelce

Taylor Swift (35) hat in einem Trailer zu ihrer kommenden Dokuserie "End of an Era" seltene Einblicke in ihre Beziehung zu Travis Kelce (36) gegeben. Die Sängerin bezeichnete ihre Liebe zu dem Football-Star als "die größte Überraschung meines Lebens". Sie erinnerte sich an den ungewöhnlichen Beginn ihrer Romanze, als Travis versucht hatte, ihr während ihrer "Eras Tour" heimlich seine Telefonnummer zukommen zu lassen. Damals war sie von diesem Versuch zunächst nicht begeistert, doch heute beschreibt sie die Beziehung als die "bedeutungsvollste", die sie je hatte. Der Trailer enthält intime Szenen der beiden, darunter Momente hinter der Bühne und gemeinsame Proben für Auftritte.

Ihre Mutter Andrea Swift kommt in der Dokuserie ebenfalls zu Wort und zeigt sich begeistert von Taylor und ihrem zukünftigen Ehemann. Sie lobte Travis dafür, ihrer Tochter viel Glück gebracht zu haben. Die Fans des Paares können sich zudem auf einen tiefen Einblick in die Entstehung ihrer Romanze freuen, angefangen von Travis’ berühmtem Kommentar in seinem Podcast "New Heights", mit dem er die Aufmerksamkeit der Sängerin gewinnen wollte. Taylor erklärte, dass sich eine überraschende Gemeinsamkeit zwischen ihnen auftat: "Wir beide unterhalten Menschen – nur seine Auftritte sind weit gewaltsamer als meine."

Die Hochzeit des Paares soll Gerüchten zufolge in Taylors Anwesen in Rhode Island stattfinden, das mit seiner traumhaften Lage wie geschaffen für einen solchen Anlass ist. Taylor, die stets für große emotionale Gesten bekannt ist, wird bei diesem Event ihrer Vorliebe für prächtige Inszenierungen sicher treu bleiben. Bereits früher hatte sie angedeutet, bei der Planung ihrer Feier keinen Aufwand zu scheuen. Für die beiden, die ihre Beziehung zunächst privat hielten, scheinen es aufregende Zeiten zu sein, die sie nun zunehmend mit der Öffentlichkeit teilen möchten. Die Fans dürfen gespannt sein, welche weiteren Einblicke die Dokuserie noch offenbaren wird.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift