Achtung, Fake-Profile: Nik P. warnt vor dreisten Betrügern

Schlagerstar Nik P. (63) hat sich Anfang der Woche mit einer dringenden Warnung an seine Fans gewandt. Der Musiker aus Kärnten erklärte auf seinen sozialen Medien, dass sich Betrüger in seinem Namen ausgäben und so das Vertrauen seiner Anhänger missbrauchen würden. Eine Frau aus Kanada sei sogar fest davon ausgegangen, bald zu ihm nach Salzburg zu reisen, nachdem sie angeblich Flugtickets und Informationen über eine vermeintliche Erkrankung von ihm erhalten hatte. Der Sänger, der im September auch bei Heidi Klums (52) ganz eigenem Oktoberfest auftrat, stellte auf Facebook unmissverständlich klar: "Ich schreibe niemals privat über Messenger-Dienste, WhatsApp, Instagram oder Facebook mit Fans."

"In den letzten Wochen erhalte ich immer wieder Nachrichten von Menschen, die fest davon überzeugt sind, mit mir persönlich zu kommunizieren", ist dem Statement zu entnehmen. "Trotz mehrfacher Hinweise, dass es sich dabei um Fake-Accounts handelt, ignorieren einige diese Warnungen und geraten dadurch in gefährliche Situationen – emotional wie finanziell." Hintergrund seiner Warnung sind zahlreiche Betrugsfälle, bei denen Opfer über Monate hinweg ausgenutzt wurden. So wurde bekannt, dass die kanadische Frau erhebliche Geldsummen an die falschen Absender überwiesen habe. Nik P. betonte, dass er niemals persönliche Daten, Geld oder sonstige Gegenleistungen einfordern würde. In seinem Facebook-Beitrag forderte er seine Fans auch dazu auf, Fake-Profile zu melden und nur Informationen von seinen offiziellen Kanälen zu beziehen, um die Aktivitäten der Betrüger einzudämmen.

Der durch Hits wie "Ein Stern" weit über die Grenzen Österreichs hinaus berühmt gewordene Sänger hat scharfe Kritik an den Verfassern dieser Fake-Nachrichten geübt. Diese würden "gezielt Vertrauen ausnutzen und Druck aufbauen". In Interviews zeigte sich Nik P. oft dankbar für die Unterstützung seiner Anhänger, ließ aber stets durchblicken, wie wichtig ihm seine Privatsphäre ist. Der in Kärnten geborene und in Salzburg lebende Schlagerstar verbringt seine Freizeit gerne mit Familie und Freunden, wenn er nicht auf der Bühne steht. Er schätzt die Ruhe abseits des Rampenlichts, auch wenn es in den letzten Jahren oftmals turbulent zuging. Der Schlagerstar war bereits dreimal verheiratet, doch alle Ehen wurden geschieden. 2022 sagte der vierfache Vater schließlich zum vierten Mal "Ja" zu seiner Freundin Karin, die auch seine Managerin war.

Getty Images Nik P., Sänger

Nik P., Schlagersänger und Komponist

Getty Images Nik P. im März 2015 in Düsseldorf