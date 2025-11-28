Vergeben oder Single? Marc-Robin Wenz verwirrt im Forsthaus

Marc-Robin Wenz sorgt im "Forsthaus Rampensau Germany" für große Verwirrung. Der Realitystar tritt dort gemeinsam mit seiner Freundschaft Plus Henna Urrehmann an. Da er aber laut eigener Aussage außerhalb des Formats gerade eine Kennenlernphase pflegt, hält er sich, was sexuelle Aktivitäten angeht, in der Show zurück. Yeliz Koc (32) weiß aber angeblich mehr: Sie ist sich sicher, dass Marc-Robin bereits in einer festen Beziehung ist – und zwar mit einer Freundin von ihr. Henna hingegen beteuert, dass Marc-Robin sich ihr gegenüber als Single ausgibt. Was ist nun sein wahrer Beziehungsstatus? Das wird auch im Netz heiß diskutiert.

Unter den Verwirrten ist auch Marlisa Rudzio (36). Die Radiomoderatorin hatte selbst mal ein Verhältnis mit Marc-Robin – und ihr kommt die ganze Forsthaus-Situation ziemlich komisch vor. In ihrer Instagram-Story richtet sie sich an ihre Community: "War Marc-Robin zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten jetzt Single oder vergeben? Weil Henna sagt, sie macht sich nicht an vergebene Männer ran, sagt aber in Folge vier, sie will mit ihm schnell auf Toilette etc. Sollte er vergeben gewesen sein, wie soll es dann bitte aussehen, wenn man sich an vergebene Männer ranmacht?" Mit dieser Frage wird die Reality-TV-Bekanntheit wohl nicht alleine sein – Marc-Robin, der wohl als einziger Klarheit in die Situation bringen könnte, äußerte sich bislang aber noch nicht dazu.

Marc-Robins Verschwiegenheit zu dem Thema könnte etwas mit einer Äußerung zu tun haben, die er vor Kurzem auf Instagram tätigte. Dort sprach der einstige Temptation Island-Star über die Schwierigkeiten, die ein öffentliches Leben mit sich bringt. "Für euch bin ich Marc-Robin aus dem TV und ihr habt vielleicht einen Bezug zu mir. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass ihr für mich alle fremde Menschen seid. [...] Ich bin auch nur ein Mensch", appellierte er an seine Fans und bat darum, respektvoller mit seiner Privatsphäre umzugehen. Privatsphäre hin oder her – eine Aufklärung um seinen Beziehungsstatus scheint er seinen Fans trotzdem noch schuldig zu sein. Ob das im "Forsthaus Rampensau Germany" noch mal zur Sprache kommt, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Star

Imago Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

Joyn Marc-Robin Wenz und Henna Urrehmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3