Ihre Fußstapfen: Bindi Irwin so stolz über Roberts DWTS-Sieg

Herzklopfen-Moment für die Irwins: Bindi Irwin (27) hat am Mittwoch ihren Bruder Robert Irwin (21) gefeiert, der Dancing with the Stars gewonnen hat – genau zehn Jahre nachdem sie selbst die Trophäe holte. Die rührenden Szenen spielten sich in den USA ab, wo Robert gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin die letzte Show rockte und nach der Siegerehrung anschließend in Bindis Armen landete. Die Schauspielerin teilte ihren Stolz bei Instagram mit einer liebevollen Botschaft und einem Video, das die beiden ganz nah zeigt.

"Vor zehn Jahren gewann ich 'Dancing with the Stars'. Heute nimmt mein kleiner Bruder seine Discokugel mit nach Hause", schreibt die Tochter der verstorbenen Abenteurer Steve Irwin (†44) und betont weiter: "Ich liebe dich so sehr, Robert. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich auf dich bin. Du hast das verdient." Im Clip ist zu sehen, wie sich die beiden innig umarmen, während Robert sichtlich überwältigt wirkt und Tränen in den Augen hat.

Roberts Triumph rundet eine Staffel ab, in der er mit seiner Partnerin Witney Carson (32) regelmäßig Höchstwertungen einfuhr, vom Cha-Cha bis zum Freestyle. Der australische Naturfreund setzte sich im Finale gegen Alix Earle (24) durch und landete vor Jordan Chiles (24), Dylan Efron (33) und Elaine Hendrix (54). Hinter dem Glamour der Tanzshow steht bei den Irwins jedoch immer auch das Familiäre: Bindi und Robert treten seit Jahren als Team auf, feiern Erfolge zusammen und stützen sich privat – ob im Australia Zoo, auf Reisen oder bei großen TV-Momenten.

Instagram / bindisueirwin Robert und Bindi Irwin, Geschwister

Getty Images Bindi Irwin und Derek Hough beim "Dancing With The Stars"-Finale 2015

Imago Robert Irwin nach der "Dancing with the Stars"-Afterparty in New York City