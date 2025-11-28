"Stehe zu meinem Busen": Stefanie Schanzleh kontert Hate

Auf Instagram hat Stefanie Schanzleh (37) Klartext gesprochen – und einen Bodyshaming-Kommentar öffentlich gemacht. Die "Hot Banditoz"-Sängerin teilte in ihrer Story die Nachricht eines Users, der spottete: "Vielleicht mal was für den BH besorgen, Mädel." Anstatt zu schweigen, reagierte Stefanie unmissverständlich und adressierte den Absender direkt. "Ich stehe zu meinem Busen", erklärte sie und fügte hinzu: "Es ist für mich keine Schwachstelle." Mitten in der Flut von Emojis und Häme setzte die dreifache Mutter ein Zeichen – und machte deutlich, dass sie sich nicht kleinreden lässt.

In mehreren Clips wandte sich die Sängerin an ihre Follower und nutzte die Szene als Beispiel dafür, wie verletzende Kommentare wirken und wie man ihnen begegnen kann. "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um euch zu sagen, dass solche Menschen, die eure 'Fehler' in ihren Augen suchen, euch klein machen wollen. Die braucht ihr nicht in eurem Leben", betonte Stefanie. Sie riet, sich von solchen Kontakten zu trennen: "Wenn ihr diese Menschen in eurem privaten Umfeld habt, für die ihr nicht genug seid, droppt sie weg." Echte Unterstützung sehe anders aus, betonte sie, und lieferte gleich ein Beispiel: "Boah, Hammer, dein Bauch nach drei Kindern." Außerdem warnte sie ausdrücklich davor, aufgrund von Spott oder Druck Schönheits-Eingriffe zu machen: "Wenn wir etwas machen lassen, dann machen wir es, weil wir das möchten." Wer kritisiere, finde sonst "auch den nächsten Fehler".

Abseits der Schlagzeilen zeigt sich Stefanie ihren Fans oft nahbar, gerade wenn es um Körpergefühl, Familie und alltägliche Unsicherheiten geht. Als Reality-Bekanntheit teilt sie Einblicke aus ihrem Leben mit drei Kindern, spricht über Routinen und Momente, die Kraft geben. In ihren Aussagen schwingt häufig Anerkennung für das, was der eigene Körper leistet. Unterstützung bekommt sie vor allem auch von ihrem Mann Silva Gonzalez, mit dem sie Privates und Berufliches vereint hat. Erst kürzlich veröffentlichten sie ihren gemeinsamen Song "Reality Star". Mit dem frechen Track und Zeilen wie "Look at my Boobies, look at my Car, everything is fake, I'm a Reality Star" rechneten die beiden auf humorvolle Weise mit der Welt der Realitystars ab.

Anzeige Anzeige

Imago Stefanie Schanzleh, August 2024

Anzeige Anzeige

Imago Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez, April 2024

Anzeige Anzeige

RTL Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025