Mit 80 noch topfit: Das ist Goldie Hawns Beauty-Routine

Goldie Hawn (80) feierte kürzlich runden Geburtstag – und zeigt, wie unkompliziert Anti-Aging sein kann. Die Hollywood-Ikone verrät ihre einfachen, aber konsequenten Tricks für frische Haut, glänzendes Haar und gute Laune. Im Gespräch mit dem Ageless Radiance Club sagt sie: "Ich wasche mein Gesicht jeden Tag und ich massiere es für etwa drei Minuten, dann trage ich Cremes auf und gehe schlafen." Gegenüber Allure erklärt die Schauspielerin außerdem, dass sie ihre berühmte Mähne nie gefärbt habe. "Ich nutze nur eine normale Spülung, weil ich keine Chemikalien darauf habe", so der Star aus "Der Club der Teufelinnen". Goldie hält sich mit Trampolin, Yoga, Gewichten und Spaziergängen fit.

Zu ihrer Pflege-Philosophie gehören wenige Produkte und viele Routinen. Hydration und Sonnenschutz sind für Goldie Pflicht; gelegentlich setzte sie früher auch auf Kokosöl. Ihre Ernährung hält sie bewusst leicht. Außerdem achtet sie auf Maß und trennt Lebensmittel: "Ich packe nicht viel in meinen Magen und ich mixe meine Speisen nicht zu sehr", gesteht sie dem People Magazine und nennt Linsen als simples Protein. Ihr Lieblingsgetränk, grüner Saft, ist ihr täglicher Begleiter. Bewegung sieht die Schauspielerin auch als Stimmungsbooster: In einem Workout-Post auf Instagram erklärte sie 2020, regelmäßiges Training verbessere die psychische Gesundheit, erhöhe Konzentration und Wohlbefinden. Ihre mentale Routine beginnt schon beim Aufwachen. "Ich atme große, tiefe Atemzüge, halte sie – besonders, wenn ich mich schläfrig fühle – und nach etwa vier Atemzügen gehen meine Augen einfach auf", so Goldie im Wall Street Journal.

Goldie ist dreifache Mutter und achtfache Oma – und seit Jahrzehnten mit Kurt Russell (74) liiert. Mit Bill Hudson (76) bekam sie Kate Hudson (46) und Oliver Hudson (49), mit Kurt kam Sohn Wyatt Russell dazu; außerdem ist sie Stiefmutter von Boston Russell. Familie ist ihr Kompass. Mit dem People Magazine teilte sie schon 2017 ihre Formel für ein glückliches Leben: "Liebe, Dankbarkeit, Mitgefühl, Familie. Spaß. Lachen." Mit Tochter Kate sprach die Schauspielerin 2020 ebenfalls bei People offen über Erziehung und Nähe – und auch über Aufklärung in der Familie. "Ich bin keine Spaßbremse, ich liebe Sex", so Goldie augenzwinkernd. Kate ergänzte, ihre Mutter habe ihr früh vermittelt, dass Intimität "mit einer Person" am schönsten sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Goldie Hawn bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / goldiehawn Goldie Hawn mit Enkelin Rio, 2024