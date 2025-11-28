Beziehungsstress im Forsthaus: Max und Melina Hoch am Limit?

Das "Forsthaus Rampensau Germany" kann selbst eingespielte Teams an ihre Grenzen bringen – diese Erfahrung mussten in Folge fünf und sechs auch Melina Hoch (29) und Max Bornmann (29) machen. Die beiden Realitystars gelten im echten Leben als absolutes Traumpaar, ein Konflikt verhärtet aber die Fronten in der Berghütte. Der genaue Grund für den Streit bleibt sowohl Zuschauern als auch Mitförstern unklar – jedoch bringt Max mit seinem betrunkenen Verhalten seine Freundin auf die Palme, was zu einer eintägigen Eiszeit zwischen den beiden führt.

Nachdem Max auf einer Party wohl etwas zu viel getankt hat, vergreift er sich erst gegenüber seinen Zimmergenossen und dann auch noch gegenüber seiner Freundin im Ton. Das lässt Melina nicht auf sich sitzen – und konfrontiert ihn am nächsten Morgen. Sie wirft Max respektloses Verhalten vor, woraufhin er dicht macht. "Irgendwann nervst du halt einfach, wo ist das Problem?", fährt er sie an und möchte danach weder mit ihr noch im Interview weiter darüber sprechen. Auch Melina macht daraufhin dicht und die beiden kommunizieren nur noch das Nötigste mit- und übereinander. Die anderen Forsthaus-Bewohner haben die Vermutung, dass es sich bei dem Konflikt um ein altes Problem handeln könnte, das nun wieder hochgekocht ist. Melina sagt dazu lediglich: "Es gibt halt Dinge, die bespricht man hier nicht." Auch wenn sie noch tapfer betont, dass es in jeder Beziehung mal Streit gebe und sie sich ja für ihn entschieden habe, "so wie er ist", scheint ihr das Ganze trotzdem zuzusetzen: Vermeintlich unbemerkt zieht sie sich zweimal ins Badezimmer zurück – wo ihr sogar die Tränen kommen.

Die eisige Stimmung hält fast den ganzen Tag. Letztendlich entscheidet Max sich aber doch dazu, das Schweigegelübde zu brechen – und seiner Partnerin in einer Situation den Rücken zu stärken. Sie möchte nämlich von Paul Aubster wissen, warum sein Team sie angesägt hat und gerät dabei in eine heftige Diskussion. Die Disharmonie mit dem Mitkandidaten scheint das gewesen zu sein, was Max und Melina in diesem Moment gebraucht haben: Ohne große Worte scheinen sie ihren Konflikt beizulegen – und zeigen sich wieder vereint und friedlich. Ob der Grund ihres Streits noch mal auf den Tisch kommt, bleibt abzuwarten. Bekannt ist jedoch, dass ihre Beziehung den Forsthaus-Stress mit Bravour überstanden hat. Die beiden sind nicht nur nach wie vor ein glückliches Paar, sie erwarten derzeit auch ihr erstes gemeinsames Kind.

Joyn Max Bornmann und Melina Hoch im "Forsthaus Rampensau Germany"

Joyn Max Bornmann und Melina Hoch im Forsthaus 2025

Joyn Oliver Ginkel und Paul Aubster, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3