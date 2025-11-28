Stray Kids begeistern mit energiegeladenem Video zu "DO IT!"

Stray Kids melden sich musikalisch zurück – und das schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Vergangenen Freitag feierte die K-Pop-Boygroup ihr zweites großes Comeback 2025. Nach "KARMA" kommt jetzt "DO IT!". Das gleichnamige Mini-Album umfasst fünf Songs und zum Einstieg gibt es auch gleich das Musikvideo zu einem der beiden Titeltracks mitgeliefert. Der Clip startet düster in einer postapokalyptischen, fast schon mystisch-unheimlichen Kulisse und ohne Farben. Das ändert sich aber, als der Song so richtig Fahrt aufnimmt. Das Farbkonzept besteht aus Grau und Pink und beide Seiten könnten keinen größeren Kontrast haben. Die Botschaft des Songs ist klar: Egal, wovon du träumst – tu es einfach.

Das Album "DO IT!" umfasst aber gleich noch einen zweiten Titeltrack namens "Divine". Da dieser noch kein vollständiges Musikvideo hat, ist noch nicht klar, inwiefern er die Handlungsstränge von "DO IT!" aufgreifen wird. Darüber hinaus klingt "Divine" völlig anders. Stray Kids scheinen hier einen experimentellen Ansatz umgesetzt zu haben. Ein vor dem Comeback veröffentlichter Teaser zeigt zudem, dass die Gruppe hier auf Konzepte der ostasiatischen Mythologie zurückgreift. Wie das Portal Allkpop erklärt, weisen einige Elemente auf das Fabelwesen Shinseon hin. Dabei handelt es sich um einen Unsterblichen, der Eigenschaften wie Weisheit und die Wertschätzung der Künste besitzt. Stray Kids sind aber offenbar noch nicht fertig, denn "DO IT!" steht unter dem Obertitel "SKZ IT TAPE" – somit wird hiermit eine neue Ära eingeleitet und der Startpunkt einer neuen Reihe an Alben markiert.

Man könnte sich fast fragen, ob die acht Jungs der Gruppe sich eigentlich jemals eine Pause gönnen. Noch bevor ihre "dominATE"-Welttournee im Sommer abgeschlossen war, kündigten sie ihr neues Album "KARMA" an. Dieses erschien nur wenige Wochen nach ihrer Rückkehr nach Südkorea. Neben der Musik etablieren sich einige der Member wie viele Idols auch immer mehr in der Fashion-Branche. So sind die Mitglieder Bang Chan (28), Hyunjin (25), Lee Know, I.N und Seungmin Botschafter für Luxusmarken wie Fendi, Versace, Gucci, Bottega Veneta und Burberry. Ihr Band-Kollege Felix arbeitet mit Louis Vuitton zusammen und lief für das Label sogar schon zwei Mal über den Laufsteg der Pariser Fashion Week.

Getty Images Stray Kids bei den MTV Video Music Awards 2023

Getty Images Stray Kids auf der Met Gala im Mai 2024

Imago Felix von Stray Kids bei der Louis Vuitton Cruise 2026 Show, Mai 2025

