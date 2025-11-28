Dominik Stuckmann und seine Anna verloben sich auf Mauritius

Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37) schweben auf Wolke sieben! Der ehemalige Bachelor der Staffel 2022 hat seiner Auserwählten während eines traumhaften Urlaubs auf Mauritius jetzt einen Heiratsantrag gemacht, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen. Ganz romantisch stellte er die Frage aller Fragen an einem malerischen Strand, nachdem die beiden mit einem Hubschrauber abgesetzt worden waren. Die 37-Jährige, die davon völlig überrascht wurde, sagte aus vollem Herzen "Ja!" und krönt damit ihre gemeinsame Geschichte, die vor drei Jahren in der beliebten Kuppelshow begann.

Dominik hatte den besonderen Moment bis ins kleinste Detail geplant. Inspiriert von ihrem allerersten Date aus der Show, arrangierte er ein exklusives Dinner am Strand, umgeben von Palmen und Meeresrauschen. Zurückblickend erklärte der Unternehmer, dass er sogar kurzfristig wetterbedingte Änderungen vornehmen musste, um den perfekten Abend zu ermöglichen. Für Anna, die früher im öffentlichen Dienst arbeitete und mittlerweile Vollzeit-Influencerin ist, war es ein unvergleichlicher Augenblick. Gemeinsam leben die beiden in Frankfurt und träumen nun von einer gemeinsamen Zukunft als Eheleute – und auch von einer eigenen Familie.

Noch vor wenigen Monaten hatte Anna in einem emotionalen Video auf Instagram erklärt, dass sie sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen unter Druck setzen lässt und eine Heirat für sie kein Lebensziel darstelle. Offen sprach sie darüber, dass sie mit Dominik auch ohne Ring am Finger glücklich sei. Umso schöner ist nun der komplette Wandel, der zeigt, wie sich die Liebe und Pläne des Paares entwickelt haben. Seit ihrer Kennenlernzeit im TV haben die beiden bewiesen, dass aus Rosen wahre Liebe erblühen kann, und nun schreiben sie Geschichte als das erste Bachelor-Paar in Deutschland, das den Weg vor den Traualtar geht.

Instagram / annarossow Dominik Stuckmann und Anna Rossow im gemeinsamen Mykonos-Urlaub

Instagram / dominik.stuckmann Anna Rossow und Dominik Stuckmann

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann und Anna Rossow, TV-Bekanntheiten

