Orlando Blooms Wandel: 25 Kilos für die Rolle seines Lebens

Orlando Bloom (48) feiert sein beeindruckendes Comeback auf der großen Leinwand mit dem Film "The Cut", einem Psycho-Thriller mit Sportschwerpunkt. Der Schauspieler, der in den 2000er-Jahren durch seine Rollen in "Herr der Ringe" und Fluch der Karibik zum Weltstar wurde, glänzt hier erneut in einer körperlich und emotional herausfordernden Rolle. Für seine Darstellung eines einst erfolgreichen Boxers, der nach einem Rückschlag eine weitere Chance auf den Titel bekommt, nahm Orlando beeindruckende 25 Kilogramm ab. Der deutsche Trailer des Films, unter der Regie von Sean Ellis, wurde von der Plattform FILMSTARTS veröffentlicht, während die Heimkino-Veröffentlichung für Deutschland am 29. Januar 2026 geplant ist.

Die Handlung konzentriert sich auf einen ehemaligen Boxchampion, der nach einer demütigenden Niederlage seine Karriere aufgab und sich einer Boxschule für benachteiligte Kinder widmet. Unterstützung erhält er dabei nicht nur sportlich, sondern auch privat von seiner Ehefrau und Trainerin, gespielt von Caitriona Balfe (46). Als ihm ein Comeback-Kampf angeboten wird, stehen ihm jedoch enorme Herausforderungen bevor. Mit nur 14 Tagen bleibt ihm kaum Zeit, mental und körperlich in Topform zu kommen, was nicht zuletzt eine radikale Gewichtsreduktion mit sich bringt. Kritiker zeigen sich von Orlandos Performance begeistert: Siddhant Adlakha von Variety bezeichnet sie sogar als "die beste Leistung seiner Karriere", und auch Rotten Tomatoes verzeichnet bisher eine solide Zustimmung von 68 Prozent.

Die Karriere von Orlando erlebte in den 2000ern einen astronomischen Aufstieg, geriet anschließend jedoch in ruhigere Fahrwasser. Doch privat wie beruflich hat der Schauspieler in den vergangenen Jahren wieder festen Boden unter den Füßen: Mit Katy Perry (41) teilt er zwei Kinder und zeigt sich häufig in sozialen Netzwerken als engagierter Familienvater. Seine Rückkehr zu physisch anspruchsvollen Rollen wie in "The Cut" erinnert an die Hingabe, mit der er sich einst in sein Schwertkampftraining für "Herr der Ringe" stürzte – und verdeutlicht, dass er stets bereit ist, für seine Kunst neue, oft fordernde Wege zu beschreiten.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025