Liz Kaeber glaubt, dass ihr Sohn das Krabbeln überspringt

Liz Kaeber (33) kann ihr Glück kaum fassen: Ihr Sohn Loki wird heute zehn Monate alt. Die Influencerin teilt diesen Meilenstein mit ihren Fans auf Instagram und zeigt dazu ein Video, wie der kleine Mann eigenständig über den Boden kriecht. Krabbeln möchte er nämlich noch nicht – und Liz hat auch die Vermutung, dass er diesen Entwicklungsschritt auslassen könnte. "Bisher kriecht er noch überall hin", schreibt sie und fügt hinzu: "Ich könnte mir vorstellen, dass er das Krabbeln überspringt und direkt laufen wird."

Ob er nun kriecht, krabbelt oder läuft – für Liz ist nur wichtig, dass ihr kleiner Liebling gesund und munter ist. Dem Zehn-Monats-Geburtstag widmet sie auch noch einen Post mit süßen Bildern aus den vergangenen Monaten. Dazu schreibt sie schwärmend: "Wie schnell vergeht bitte die Zeit mit den Kleinen? Du bist alles für uns, die schönsten zehn Monate liegen hinter uns und auch wenn es oft kräftezehrend war, würden wir keine dieser Phasen und Momente eintauschen wollen." Sie betont, dass der kleine Loki der ganze Stolz von ihr und ihrem Ehemann Nick ist.

Auch die Schattenseiten des Mama-Seins teilte die ehemalige Bachelor-Kandidatin bereits offen mit ihrer Community. So machte sie auch kein Geheimnis daraus, dass Zeit zu zweit als Paar seit der Geburt deutlich zu kurz kommt. "Die Zeit zu zweit haben wir deshalb nicht, weil es Loki eben auch noch nicht zulässt, dass wir mal am Abend Serien schauen oder einfach mal auf der Couch liegen können, um zu kuscheln, genauso wenig tagsüber", erklärte sie im Zuge einer Fragerunde auf Instagram. Davon lassen sich die beiden aber nicht unterkriegen. "Man wächst mit seinen Aufgaben und findet für alles Wege und Lösungen", versicherte die Brandenburgerin.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Söhnchen Loki, Oktober 2025

Instagram / lizkaeber Loki und Mama Liz Kaeber kuscheln

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und nick Maerker, März 2025

