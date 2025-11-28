"Adolescence"-Regisseur adaptiert Theaterstück für Netflix

Philip Barantini (45), der gefeierte Regisseur der von Kritikern gelobten Netflix-Serie "Adolescence", hat einen weiteren spannenden Deal mit dem Streaming-Dienst geschlossen. Der Filmemacher wird das Theaterstück "Eat The Rich" der Autorin Jade Franks als Serie adaptieren. Diese erzählt die bewegende Geschichte einer jungen Frau aus Liverpool, die an der elitären Universität Cambridge studiert, um ihre Träume zu verwirklichen. Doch um über die Runden zu kommen, putzt sie nachts die Räume ihrer Kommilitonen. Jade Franks selbst wird für die Umsetzung der Serie das Drehbuch beisteuern.

Neben "Eat The Rich" arbeitet Philip derzeit auch an einem weiteren Projekt für Netflix. Mit "Rabbit, Rabbit", in dem Adam Driver (42) in die Hauptrolle des Geiselnehmers schlüpfen wird, wagt sich der Regisseur in das Genre des Psychothrillers. Die Serie spielt an einer LKW-Raststätte und soll 2027 erscheinen, ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde allerdings nicht genannt, wie Filmstarts berichtet. Beide Werke greifen unterschiedliche Themen auf: Während "Rabbit, Rabbit" Spannung und intensive Handlungsstränge verspricht, beschäftigt sich "Eat The Rich" mit sozialen Fragen wie Identität, Scham und dem Streben nach Zugehörigkeit.

Philip konnte sich bereits mit "Adolescence", einer der erfolgreichsten Netflix-Produktionen, einen Namen machen. Bekannt ist die Serie unter anderem für die herausragenden Leistungen ihres Ensembles, darunter Owen Cooper, der für seine Rolle in der Serie als jüngster männlicher Schauspieler einen Emmy gewann. Philips Fähigkeit, komplexe Geschichten mit emotionaler Tiefe zu erzählen, scheint nun auch in seinen kommenden Projekten weitergeführt zu werden. Während "Eat The Rich" die Herausforderungen sozialer Ungleichheit anspricht, bringt "Rabbit, Rabbit" wohl einen Hauch von Thriller und Drama auf die Bildschirme. Der Erfolg seiner Zusammenarbeit mit Netflix dürfte damit eine neue und faszinierende Facette erhalten.

Getty Images Philip Barantini bei der UK-Premiere von "Stranger Things 5" 2025

Getty Images Die Crew von "Adolescence" bei den Emmy Emmy Awards, September 2025

Getty Images Philip Barantini bei der Sondervorstellung von "Adolescence" in London, März 2025