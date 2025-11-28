So entdecken die Töchter von Oliver Phelps die Zauberwelt

In zahlreichen Haushalten sind die Harry Potter-Filme in der kalten Jahreszeit gesetzte Klassiker. Im Hause Phelps gehört die Reihe allerdings nicht zum Pflichtprogramm – und das, obwohl Oliver Phelps (39) dank seiner Rolle als George Weasley untrennbar mit dem Zauberkosmos verbunden ist. Doch wie der Familienvater in einem Interview mit People verrät, möchte er seine Töchter nicht zu Fans erziehen. Seine älteste Tochter wisse allerdings über seine Rolle in den "Harry Potter"-Filmen Bescheid. "Aber ich habe es ihr nie aufgedrängt. Ich möchte, dass sie es für sich selbst entdeckt", erklärte er im Gespräch.

Für Oliver ist klar: Die Faszination darf wachsen. Die Älteste kennt die Filme aus Erzählungen von Schulfreunden und fängt an zu begreifen, wie das Franchise das Leben der Familie geprägt hat: Reisen, Abenteuer, viele glückliche Erinnerungen – all das dank "Harry Potter". Olivers Jüngste hingegen setzt die Puzzleteile gerade erst zusammen und wundert sich über Papas Auftritte in der Zauberwelt. Während eines Besuchs im Universal-Park in Orlando deutete die Kleine laut Oliver auf einen Bildschirm und fragte: "Papa, warum bist du da?" Ein Moment, der Oliver zum Schmunzeln brachte.

Wenn der Schauspieler selbst auf seine Anfänge blickt, mischt sich Stolz mit einem Hauch von Scham. Die erste Weasley-Szene am Gleis Neun-dreiviertel – sein Debüt überhaupt vor der Kamera – kann er sich heute kaum noch anschauen. "Ich hasse es, das anzuschauen, weil meine Stimme so hoch ist. Ich kann nicht einmal so tun, als hätte ich als Kind eine tiefere Stimme gehabt – und es läuft jedes Weihnachten, sodass es jeder immer hört", erzählt er. Trotzdem habe die Szene einen besonderen Platz in seinem Herzen sicher.

Abseits des Sets ist Oliver privat bodenständig. Mit seiner Frau Katy Humpage teilt er den Familienalltag, der gerade von kindlicher Neugier, Freizeitkicks und kleinen Aha-Momenten geprägt ist. Reisen bedeuten für den Schauspieler nicht nur Promotion, sondern Zeit mit den Kindern – ob auf Fußballtribünen oder bei Themenpark-Ausflügen mit Zauberstäben in der Hand. Mit Bruder James Phelps (39) verbindet ihn bis heute ein enges Band; die beiden teilen nicht nur die Filmvergangenheit, sondern auch den Humor, der sie groß gemacht hat. Während zu Hause die nächste Generation langsam die Tür zur Zauberwelt aufstößt, hält die Familie die Dinge leicht, herzlich und nahbar.

Getty Images Oliver Phelps, Schauspieler

Imago Oliver Phelps als George Weasley und James Phelps als Fred Weasley in "Harry Potter und der Feuerkelch"

Getty Images James Phelps und Oliver Phelps, 2024

James und Oliver Phelps als Fred und George Weasley in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes"