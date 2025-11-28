Ruth Codd (29) erholt sich von ihrer zweiten Beinamputation

Ruth Codd, bekannt aus der Netflix-Serie "The Midnight Club" und der BBC-Show "Celebrity Traitors U.K.", hat sich einer weiteren Operation unterzogen. Der Schauspielerin, die mit 23 Jahren bereits ihr rechtes Bein verlor, wurde nun auch das verbliebene Bein unterhalb des Knies amputiert. Die 29-Jährige teilte die Nachricht in einem humorvollen TikTok-Video aus dem Haus ihrer Eltern in Irland, wo sie sich derzeit von dem Eingriff erholt. "No legs, who dis? #paralympics2026", schrieb Ruth unter das Video und fügte an: "Eine Menge, die hier alle zu verarbeiten haben."

Mit 15 Jahren hatte Ruth sich beim Fußballspielen verletzt, was zu mehreren erfolglosen Operationen an ihrem rechten Bein führte, bevor sie sich schließlich für eine Amputation entschied. In einem früheren Interview mit Teen Vogue beschrieb sie diesen Schritt als große Erleichterung: "Das war das Beste, was ich je getan habe. Ich hatte nicht einmal realisiert, wie viel Schmerz ich ständig hatte." Nach ihrer ersten Amputation änderte sich ihr Leben grundlegend, und sie zeigte sich dankbar für alltägliche Dinge, die sie wieder genießen konnte, wie Fahrradfahren oder Reiten. Ihre Erfahrungen halfen ihr auch dabei, in der Netflix-Serie "The Midnight Club" die Rolle der Anya zu verkörpern, einer amputierten jungen Frau mit einer unerschütterlichen Persönlichkeit.

Ruth wurde zunächst durch ihre Videos auf TikTok bekannt, bevor sie von Casting-Direktoren entdeckt wurde und in verschiedenen Serien ein breiteres Publikum ansprach. Nach ihrem Erfolg in "The Midnight Club" arbeitete sie erneut mit dem Regisseur Mike Flanagan in "The Fall of the House of Usher" zusammen. Zuletzt zog sie in der britischen Promi-Version von "Celebrity Traitors" ein und teilte das Rampenlicht mit Stars wie Stephen Fry (68) und Alan Carr (49), dem späteren Gewinner der Show. Obwohl Ruth in erster Linie für ihre Schauspielkunst bewundert wird, verdeutlicht ihre Offenheit für ihre Geschichte, dass sie auch als Inspiration für viele steht, die sich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sehen.

Getty Images Ruth Codd bei der Premiere von Dreamworks’ Realfilm "How To Train Your Dragon" im Academy Museum in Los Angeles, 7. Juni 2025

Getty Images Ruth Codd bei der Premiere von Neons "The Life of Chuck" im Hollywood Legion Theater in Los Angeles

Getty Images Ruth Codd bei der Premiere von DreamWorks "How To Train Your Dragon" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

