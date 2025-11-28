So stellt sich Sängerin RAYE ihren Traummann vor

RAYE hat ganz klare Vorstellungen davon, wie ihr zukünftiger Ehemann sein soll – und teilt diese mit ihren Fans ungeniert. Bei der Enthüllung der festlichen Schaufenster des Kaufhauses Bloomingdale’s in Zusammenarbeit mit Burberry in New York sprach die britische Sängerin am 19. November über ihre Wünsche an einen Partner. "Ich brauche jemanden, der gute Kommunikationsfähigkeiten hat, denn Worte der Bestätigung sind meine Liebessprache", verriet sie gegenüber dem Magazin People. Humor steht ebenfalls ganz oben auf ihrer Liste: "Lachen ist mein Lieblingshobby", erklärte sie. Außerdem wünscht sie sich einen disziplinierten Mann, der sie motiviert, jeden Tag mit Elan zu starten.

In ihrem aktuellen Hit "Where Is My Husband!", der seit seiner Veröffentlichung im September für Begeisterung sorgt und sogar einen viralen TikTok-Trend auslöste, bringt die Grammy-nominierte Künstlerin diese Sehnsucht nach der großen Liebe klar zum Ausdruck. Besonders die Textzeilen über funkelnde Diamantringe scheinen genau das Thema zu treffen. Im Interview verriet RAYE zudem, welches Schmuckstück sie sich am liebsten an ihrem Finger vorstellen könnte: "Ein Ring mit einem Rubin, umgeben von Diamanten – oder ein Smaragd, ebenfalls mit Diamanten verziert." Während ihres Auftritts bei dem Event performte die Sängerin nicht nur ihre aktuelle Single, sondern auch einige ihrer weiteren Hits in glanzvoller Atmosphäre.

Abseits der Bühne genießt RAYE vor allem die besinnliche Adventszeit und ihre Zeit mit der Familie. In New York präsentierte sie sich in einem funkelnden Burberry-Kleid und zeigte sich begeistert von der festlichen Stimmung. "Weihnachten bedeutet für mich, mit der Familie zusammenzukommen und meine Großeltern zu sehen", erzählte sie, bevor sie hinzufügte, dass auch kulinarische Genüsse für sie nicht fehlen dürfen: "Ich liebe einen guten Mince Pie – besonders mit Eiscreme." Mit dieser Bodenständigkeit und ihren ehrlichen Einblicken in ihr Liebesleben begeistert RAYE ihre Fans nicht nur musikalisch, sondern auch auf persönlicher Ebene.

Getty Images Raye, Sängerin

Getty Images Raye, Musikerin

Getty Images Sängerin Raye auf der Met Gala 2024