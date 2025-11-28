Liebes-Aus? Rafi Rachek offenbart Beziehungskrise mit Sam

Sam Dylan (34) und Rafi Rachek (35) gelten seit langem als Traumpaar der Reality-TV-Szene – doch jetzt sorgt eine Nachricht von Rafi für Aufsehen. In seiner Instagram-Story wendet sich der Promi-Büßen-Kandidat direkt an seine Fans und spricht offen über eine Beziehungskrise: "Da viele von euch immer fragen, was mit mir und Sam ist: Zwischen uns läuft es schon sehr lange nicht mehr gut! So, jetzt wisst ihr Bescheid!" Was genau vorgefallen ist und ob eine Trennung im Raum steht, lässt Rafi offen. Sam hat sich bislang nicht zu den Aussagen seines Partners geäußert.

Die beiden sind seit einigen Jahren zusammen und wurden durch ihre Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten einem breiten Publikum bekannt. Besonders beachtlich: Gemeinsam gewannen Rafi und Sam das Sommerhaus der Stars und galten als seltene Ausnahme, die dem berüchtigten "Sommerhaus-Fluch" trotzte – ein Paar, das nicht nur die Herausforderung der Show meisterte, sondern als stark und unzertrennlich wahrgenommen wurde. Doch Rafis Worte deuten darauf hin, dass der Lack der vermeintlichen Bilderbuchbeziehung abblättern könnte. Ob sie die Krise meistern können oder ob dies das Ende ihrer Partnerschaft bedeutet, bleibt abzuwarten.

Noch vor wenigen Monaten galten Sam und Rafi in der Öffentlichkeit als echtes Vorzeigepaar. Auf dem roten Teppich der Bertelsmann-Party sprachen sie offen mit Promiflash über ihre Beziehung und verrieten, welches Geheimnis hinter ihrer vermeintlich perfekten Partnerschaft steckt. "Unser Liebesgeheimnis ist, dass wir einfach alles so hinnehmen, wie es kommt", erklärte Sam damals ganz entspannt. Mit einem Augenzwinkern scherzte der Prince Charming-Star außerdem: "Wir haben uns erst dreimal getrennt, andere Paare wie Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa schon siebenmal."

IMAGO / Future Image Rafi Rachek und Sam Dylan, Realitystars

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek, Gewinner des "Sommerhaus der Stars" 2024

IMAGO / Future Image Sam Dylan und Rafi Rachek, Dezember 2024