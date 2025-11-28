Lustiger Unfall: So brach Jonathan Bailey das Eis mit Ariana

Bei den Proben zu ihrem gemeinsamen Film Wicked erlebten Jonathan Bailey (37) und Ariana Grande (32) einen amüsanten Start ihrer Zusammenarbeit. Wie der Schauspieler in der Show "Today With Jenna & Friends" verriet, führte ihre erste Begegnung zu einem kleinen Unfall: "Ich habe zu Beginn von 'Wicked' drei Dinge gleichzeitig gedreht, ich hatte also nur etwa drei Probentage. Ich erinnere mich, wie ich zur Choreografie von 'Dancing Through Life' kam. Es gibt einen Moment, in dem wir zusammen tanzen. Beim ersten Treffen sind wir buchstäblich mit den Köpfen zusammengestoßen." Statt peinlicher Stille brachen beide in Lachen aus – ein Moment, den Jonathan rückblickend als "Beginn einer wunderbaren Freundschaft" bezeichnet.

Die Verbindung zwischen den beiden Stars entwickelte sich schnell, gestützt auf gegenseitiges Vertrauen und Respekt. Ariana sprach in einem Beitrag für TIME100 voller Bewunderung über Jonathan und deren gemeinsames Projekt. Wie die Musikerin gestand, sei sie vor ihrem ersten Treffen nervös gewesen, da sie den Bridgerton-Darsteller für seine Bühnenauftritte bereits lange bewundert habe. Doch gleich nach dem ersten Kennenlernen sei das Eis gebrochen. "Ich habe Jonathan Bailey zum ersten Mal beim Tanztraining für 'Wicked' getroffen. Ich war nervös, weil ich ihn immer schon brillant fand – ich habe mir sogar einige Bootleg-Mitschnitte von ihm in 'Company' und 'The Last Five Years' gespeichert und auswendig gelernt – aber ab dem Moment, in dem wir uns trafen, hatte ich das Gefühl, mit jemandem zu kichern, den ich seit 20 Jahren kannte", schwärmte die Künstlerin.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Ariana im "Good Hang With Amy Poehler"-Podcast verraten, wie aufwendig ihre Vorbereitung auf die Rolle der Glinda war. "Glindas Stimme ist so anders als meine", erklärte die Sängerin. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, trainierte sie über Monate hinweg täglich mit ihrem Stimmtrainer und ihrer Schauspieltrainerin. Laut der Künstlerin bestand das Ziel darin, ihre Stimme so fit zu machen, dass sie beim Dreh nahtlos zwischen Dialog und Gesang hin- und herspringen konnte. Mit bunten Klebezetteln und Sprachnotizen arbeitete sie kontinuierlich an den unterschiedlichen Stimmfarben ihrer Figur.

Imago Jonathan Bailey und Ariana Grande in einer Szene aus "Wicked: For Good" (2025)

Getty Images Bei der Omega-Planet-Ocean-Veranstaltung in Coogee: Jonathan Bailey in Sydney

Getty Images Ariana Grande bei den 16th Governors Awards im Ray Dolby Ballroom in Hollywood, 16. November 2025