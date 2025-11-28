Steht Manuel Neuer beim FC Bayern vor ungewisser Zukunft?

Manuel Neuer (39), einer der bekanntesten Torhüter des Weltfußballs, sieht sich aktuell mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Der Kapitän des FC Bayern München gerät nach mehreren Patzern zunehmend in die Kritik, während sich sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister dem Ende zuneigt. Die Bosse an der Säbener Straße halten sich bedeckt, Verhandlungen finden aktuell keine statt. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl (52) gegenüber SportBILD. Frühestens im Frühjahr soll über die Zukunft des Torhüters entschieden werden.

Hinter den Kulissen verfolgt der Rekordmeister eine klare Linie. Man will beim Gehalt künftig kürzertreten. XXL-Verträge für Stars soll es seltener geben – und Manuel verdient derzeit rund 20 Millionen Euro pro Jahr. Dennoch ist ein Verbleib nicht ausgeschlossen. "Wir brauchen bei ihm nicht über Perspektiven sprechen, es geht um ein Gefühl. Und im Moment fühlt er sich total wohl und wir haben ein super Gefühl mit ihm", erklärte der Sportvorstand des FC Bayern die verschobenen Vertragsverhandlungen. Gleichzeitig prüfen die Verantwortlichen ihre Optionen: Alexander Nübel ist beim VfB Stuttgart gereift, Jonas Urbig hat Manuel zuletzt souverän vertreten. Auch deshalb hält der Klub daran fest, dem jungen Keeper weiter Einsatzzeiten zu geben. Eine Verlängerung mit Manuel kommt daher wohl nur zu angepassten Konditionen infrage.

Für die Fans ist ein möglicher Abschied ihres Stammtorhüters ein emotionales Kapitel. Aus dem umstrittenen Transfer von Schalke 04 im Jahr 2011 wurde eine Liebesgeschichte: Manuel gilt inzwischen als Vereins-Ikone, die Generationen von Anhängern prägte. Abseits des Platzes ist der Schlussmann bekannt für seine ruhige Art und seinen Sinn für Humor. Er gilt als Familienmensch, dem die Privatsphäre seiner Lieben heilig ist. Gelegentlich verzückt er seine Fans jedoch mit süßen Fotos seines Sohnes oder äußert sich öffentlich zu sozialen Themen und engagiert sich bei karitativen Projekten. Ob die Vereinslegende über diese Saison hinaus das Bayern-Trikot tragen wird oder jüngeren Spielern Platz macht, bleibt ungewiss. Der Platz in den Herzen seiner Fans ist ihm jedoch sicher.

Getty Images Manuel Neuer, November 2024

Getty Images Manuel Neuer, Sportler

Getty Images Manuel Neuer, November 2024