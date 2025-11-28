Emilie Kiser: Erste Feiertage ohne Sohn Trigg nach Tragödie

Emilie Kiser, der Social-Media-Star aus Arizona, hat ihre Follower tief bewegt, als sie auf TikTok über die bevorstehende Feiertagssaison sprach. Es ist das erste Mal, dass sie Thanksgiving ohne ihren dreijährigen Sohn Trigg verbringen wird, der im Mai nach einem tragischen Ertrinkungsunfall starb. In dem Video erklärte sie unter Tränen, dass sie keinerlei Erwartungen an sich selbst setze. "Ich erlaube mir, alles zu fühlen, was ich fühlen muss", sagte Emilie und ergänzte, dass sie bereit sei, sich aus belastenden Situationen zurückzuziehen, wenn nötig. Neben ihrem verstorbenen Sohn hat Emilie mit ihrem Ehemann Brady auch den neun Monate alten Teddy, dessen Entwicklung sie momentan besonders herausfordert.

Nach dem Unfall hatte sich Emilie mehrere Monate aus den sozialen Medien zurückgezogen, bevor sie im September wieder begann, ihr Leben und ihre Trauer mit der Welt zu teilen. Neben Einblicken in den Alltag mit Teddy nutzt sie ihre Plattform auch, um präventive Maßnahmen wie Schwimmunterricht für Kleinkinder und die Installation von Poolzäunen zu empfehlen. Kürzlich erinnerte sie in einem emotionalen Beitrag an Trigg und drückte aus, wie sehr sie ihn vermisst: "Jeden Tag sehne ich mich danach, ihn zu halten, seinen Geruch, sein Lachen, all das, was ihn ausgemacht hat." Für Emilie besteht ein großer Teil der Trauer darin, für andere da zu sein, die Ähnliches durchmachen.

Der tragische Verlust hat Emilies Leben nachhaltig verändert. Sie beschrieb ihren Alltag als eine Art "vergangenes Leben", das sich durch die Meilensteine ihres jüngsten Sohnes wie eine Wiederholung ihrer Zeit mit Trigg anfühlt. Emilie reflektierte darüber, wie sehr diese Erinnerungen manchmal Schmerz und Freude zugleich auslösen. Trotz allem findet die Familie in kleinen Momenten Glück – sei es bei Teddys erstem Halloween oder der Unterstützung durch ihre Liebsten. Die Influencerin setzt alles daran, ihre Trauer anzunehmen und dennoch für ihren Sohn Teddy unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.

Instagram / emiliekiser Trigg, Brady und Emilie Kiser im September 2024

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser macht ein Selfie im Januar 2025

