Neuer Film von Kate Hudson rührte ihre Eltern zu Tränen

Kate Hudson (46) und ihr Co-Star Hugh Jackman (57) sorgten in der "Graham Norton Show" für Gesprächsstoff, als sie über ihren neuen Film "Song Sung Blue" sprachen. Besonders emotional wurde es, als Kate enthüllte, wie ihre berühmten Eltern, Goldie Hawn (80) und Kurt Russell (74), auf den Film reagierten. "Sie waren völlig aufgelöst", teilte die Schauspielerin mit, in Anspielung darauf, wie berührt die beiden vom biografischen Musicaldrama waren. Der Film erzählt die Geschichte des Ehepaares Mike und Claire Sardina, gespielt von Hugh und Kate, das eine Neil (84)-Diamond-Tributeband gründet, um Liebe und Erfolg in ihrem Leben zu finden.

Für das Projekt besuchte Kate sogar Neil Diamond persönlich, um ihm den Film vorzustellen. "Es war eine unglaublich emotionale Begegnung", erinnerte sie sich. Der Sänger zeigte sich beeindruckt von der Geschichte und gab dem Team seine volle Unterstützung, inklusive der notwendigen Musikrechte. Auch Hugh erzählte von einer bewegenden Begegnung mit Neil: "Er hat mich angerufen, weinend, weil er so bewegt von dem Film war." Die Premiere des Films auf dem AFI Film Festival erhielt positive Kritiken, und auch der Trailer sorgte für Begeisterung. Der offizielle Kinostart ist an Weihnachten, und die Vorfreude auf die packende Erzählung und die gesanglichen Darbietungen von Kate und Hugh ist groß.

Abseits des roten Teppichs und der Werbetouren für den Film zeigt sich, wie eng Kates Beziehung zu ihrer Familie ist. Hollywood-Ikone Goldie Hawn und Sänger Bill Hudson (76) sind die Eltern der Schauspielerin. Seit ihrem vierten Lebensjahr wuchs sie jedoch mit dem damals neuen Partner ihrer Mutter, Kurt Russell, auf. Kate hält ihre Eltern stets auf dem Laufenden über ihre neuesten Projekte und schätzt ihre Meinung. Goldie und Kurt, die seit über 40 Jahren eine Partnerschaft führen, gelten als Vorbilder, wenn es um eine liebevolle und unterstützende Familie geht. Ihre enge Bindung scheint auch auf Kate abgefärbt zu haben, die in Interviews oft von der Inspiration spricht, die sie durch ihre Eltern erfahren hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Hudson bei der Closing-Night-Premiere von "Song Sung Blue" beim AFI Fest 2025 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Hudson und Hugh Jackman bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin