Julia Biedermann erinnert an "Ein Schloß am Wörthersee"-Zeit

Julia Biedermann hat sich anlässlich des 35-jährigen Jubiläums der Kultserie "Ein Schloss am Wörthersee" an die aufregenden Dreharbeiten am idyllischen Wörthersee erinnert. In der Rolle des Zimmermädchens Ida, das später zur Verlobten von Hoteldirektor Lennie Berger wurde, spielte sie eine zentrale Figur in der Serie. Die Schauspielerin schwärmt von den Aufnahmen im Sommer 1990, die in Velden, einer traumhaften Urlaubskulisse, stattfanden. Damals erlebte die Produktion einen riesigen Hype: Bis zu 800 Fans beobachteten die Drehs und folgten dem Star der Serie, Roy Black (†48), sogar bis nach Hause.

Die Serie, die einst weltweit Erfolge feierte und in über 40 Länder verkauft wurde, markierte Roy Blacks Comeback. Sein plötzlicher Tod nach der zweiten Staffel, als er mit nur 48 Jahren an Herzversagen starb, erschütterte auch Julia zutiefst. "Roy war ein so liebenswerter Kollege, die Nachricht vom Tod konnte ich zunächst gar nicht glauben", sagte sie im Gespräch mit Kurier. Obwohl die Serie mit Uschi Glas (81) als neue Direktorin fortgesetzt wurde, fehlte seinerzeit der unverkennbare Charme von Roy als Lennie Berger. Neben prominenten Gaststars wie Larry Hagman (†81), Falco (†40) und Telly Savalas bleibt der Schauspielerin vor allem Pierre Brice (†86) in Erinnerung, der während einer Kussszene am Set mit ihren Nerven spielte und seine Frau amüsiert eifersüchtig machte.

Heute lebt Julia in Berlin, schaut aber gern auf ihre Zeit am Wörthersee zurück. Die Dreharbeiten erlaubten es ihr, nach ihrer Teenager-Rolle in "Ich heirate eine Familie" in ein erwachsenes Rollenbild zu wechseln, was sie als Karrieremeilenstein betrachtet. Ein Revival der Serie sieht die Schauspielerin eher skeptisch, räumt jedoch mit einem Augenzwinkern ein: Falls Christoph Waltz (69) jemals als Lennie Berger zurückkehren würde, wäre sie sofort wieder an Bord. Der Wörthersee blieb dabei Kulisse und Kraftort zugleich – ein Ort, an dem, wie Julia es beschreibt, die Sonne schien, Rosen dufteten und für einen Sommer lang alles so leicht war, wie es die Melodie versprach.

Imago Bei der Premiere von "Fisch sucht Fahrrad" im Schlosspark Theater: Julia Biedermann in Berlin

ActionPress Roy Black, Musiker

Imago Julia Biedermann bei der Premiere von "Der eingebildet Kranke" und Dieter Hallervordens 90. Geburtstag