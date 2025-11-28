Diane Kruger weiß: Mutterschaft kann "isolierend" sein

Diane Kruger (49) zieht alle Blicke auf sich: Für das Cover des Defined Magazine posierte die Schauspielerin in einer atemberaubenden schwarzen, schulterfreien Robe und zeigt sich darin von ihrer glamourösen Seite. Doch im Interview gewährt die ehemalige "Troja"-Darstellerin auch ganz persönliche Einblicke. Offen spricht Diane darüber, wie sehr sie das Leben als Mutter geprägt hat. "Mutterschaft kann isolierend sein", gesteht sie. Ihre Tochter Nova, die sie 2018 zusammen mit ihrem Partner Norman Reedus (56) bekam, habe ihr Leben auf den Kopf gestellt. Für Diane ist Elternsein "eine Lernkurve". Erst durch den Austausch mit anderen Müttern habe sie die Herausforderungen des Mami-Daseins bewältigen können. "Wir alle beurteilen uns selbst und andere, auch wenn wir es nicht beabsichtigen. (...) Ohne andere Mütter, die dasselbe durchmachen, weiß ich nicht, wie ich die ersten zwei Jahre überstanden hätte", gesteht sie.

Und ihre Rolle als Mama hat auch ihre Fashion-Vorlieben verändert – frei nach dem Motto Minimalismus vor aufwendiger Haute Couture. Auch wenn sie vor der Geburt ihrer Tochter eine große Leidenschaft für Mode hegte, habe sich ihr Stil mittlerweile verändert. "Ich habe jetzt bestimmte Basics, die praktisch sind", erklärt die Schauspielerin. Dennoch genieße sie es sehr, sich für besondere Anlässe, wie das Fotoshooting für Defined Magazine, herauszuputzen. Auf den Fotos liefert sie den Glamour dennoch: Mal trägt sie ein beiges Maxikleid mit langen weißen Handschuhen und einen weißen Fellhut, später einen figurbetonten Mini mit hohen Stilettos. Auch beruflich hat sich der Blick verschoben, wie sie bereits Women’s Health sagte: "Mit der Mutterschaft hat sich alles verändert – das ist zwar ein Klischee, aber es ist wahr."

Diane und Norman lernten sich 2015 am Set des Films "Sky" kennen und gaben 2018 ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich, kurz vor der Geburt ihrer Tochter. Zuvor war Diane mit Guillaume Canet verheiratet und führte eine langjährige Beziehung mit Schauspieler Joshua Jackson (47). Norman hat mit Helena Christensen (56) einen Sohn namens Mingus. Heute legt die Schauspielerin Wert darauf, Karriere und Familie in Einklang zu bringen. Ihr Privatleben halten Diane und Norman normalerweise eher aus der Öffentlichkeit heraus. "Wenn du eine Familie hast, willst du alles zusammenhalten", sagte sie der Women's Health über ihre Prioritäten als Mutter und Partnerin.

Getty Images Diane Kruger, Schauspielerin 2025

Instagram / dianekruger Norman Reedus und seine Tochter im August 2024

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Oktober 2023