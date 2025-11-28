Dr. Emi Arpa: Balanceakt zwischen Mama-Glück und Karriere

Dr. Emi Arpa, bekannt als Social-Media-Star, hat bei den TikTok Awards offenbart, wie sehr sich ihr Leben als Neu-Mama verändert hat. Im Juli erblickte ihr erstes Kind das Licht der Welt und seitdem, so erzählt sie, sei nichts mehr wie vorher. Unterstützung kommt oft von der Familie, unter anderem von der Mutter ihres Partners Basti, die einspringt, um den Alltag zu erleichtern. Trotz der Herausforderungen überwiegt bei Emi jedoch die Freude: "Ich bin wirklich sehr, sehr gerne Mama", verriet sie bei Promiflash und brachte sogar zur Sprache, dass sie sich ein zweites Kind vorstellen könne.

Gleichzeitig erklärte die Dermatologin, dass ein zweites Baby aktuell wohl eher unrealistisch sei. Grund dafür sind sowohl ihre beruflichen Verpflichtungen als auch ihre gemeinsame Arbeit mit Basti. Neben ihrer Praxis führen die beiden zusammen mehrere Unternehmen, was dazu führt, dass selbst Paarzeit oft zu kurz kommt. "Daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten", gab sie auf dem Event zu. Die junge Familie scheint ihre neue Routine mit viel Einsatz und Unterstützung zu meistern, auch wenn Emi offen über die Hürden spricht, die mit dem Nachwuchs einhergehen.

Schon in der Vergangenheit hat sich Emi immer wieder ehrlich und nahbar gezeigt. Besonders ihre Offenheit, ihre Erfahrungen als frischgebackene Mutter – mit allen Höhen und Tiefen – zu teilen, hat ihr viele Sympathien eingebracht. Direkt nach der Geburt hatte sie ihren Followern Einblicke in die Herausforderungen des Wochenbetts gegeben und dabei betont, dass nicht alles perfekt sein müsse. Ihre unverblümte Art und der liebevolle Umgang mit ihrem neuen Lebensabschnitt scheinen ein wichtiger Bestandteil ihres Erfolges bei ihren Fans zu sein.

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpa mit ihrem Sohn Caspar

Instagram / dr.emi Dr. Emi Arpas Ehemann mit dem Baby, Juli 2025

Getty Images Dr. Emi Arpa, November 2024