Mixtapes & Playlisten: Für Hugh Jackman ist Musik "heilend"

Hugh Jackman (57) hat in Berlin die Europapremiere seines neuen Musikfilms "Song Sung Blue" gefeiert – und dabei sehr persönlich über die Bedeutung von Musik gesprochen. Insbesondere das Teilen von Songs und Co. hat für den Schauspieler eine ganz besondere Bedeutung. Im Gespräch mit dpa setzt er das Verschenken eines Mixtapes scherzhaft auf eine Ebene mit einer Verlobung und vergleicht das Erstellen einer Playlist mit dem Tagebuchschreiben. "Ich kann an so viele Momente in meinem Leben zurückdenken, in denen Musik mich durch Dinge hindurchgetragen hat, in denen sie mich aufgefangen hat", erzählte Hugh und betonte: "Für mich ist Musik heilend."

Es dürfte also kein Wunder sein, dass sich Hugh mal wieder für den Dreh eines Musikfilms entschieden hat. In dem Streifen spielt der Australier zusammen mit Kate Hudson (46) ein Paar, das in einer Neil-Diamond-Tribute-Band auftritt und in Liebe sowie Musik eng verbunden ist. Um den Film zu bewerben, heckten Hugh und Kate einen ganz besonderen Plan aus – sie verließen die Premiere frühzeitig und traten überraschend in einem kleinen Kreuzberger Klub auf die Bühne, um einen Song zu performen. "Song Sung Blue" kommt am ersten Weihnachtsfeiertag in die Kinos.

In der Vergangenheit überzeugte Hugh schon in Erfolgsstreifen wie "The Greatest Showman" mit seinen Gesangskünsten – eine Rolle, die ihn bis heute begleitet. Dass Hugh gerne auch privat den ein oder anderen Song trällert, plauderte sein Kumpel Ryan Reynolds im vergangenen Jahr im Beisein von Promiflash aus. "Eine meiner schönsten Erinnerungen ist, als ich nach Hause in mein Apartment in New York City kam und ich hörte, wie 'The Greatest Showman' läuft. Meine Kinder lieben [den Film] und als ich um die Ecke kam, sah ich, wie meine Kinder singen und tanzen und auf der Couch herumspringen, während Hugh vor dem Fernseher steht und alle Szenen nachspielt", plauderte er damals aus dem Nähkästchen.

Getty Images Hugh Jackman bei der UK-Premiere von "Song Sung Blue" in London

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson bei der Premiere von "Song Sung Blue" in Paris

Getty Images Hugh Jackman tritt bei den 75. Tony Awards in der Radio City Music Hall auf