So lange war Ethan Slater für "Wicked"-Kostüm in der Maske

Ethan Slater (33) gewährte kürzlich Einblicke in den aufwendigen Prozess, der für seine Verwandlung in die Rolle des Boq in Wicked und "Wicked: For Good" notwendig war. Im Gespräch mit SiriusXM's "The Morning Mash Up" erklärte der Schauspieler, dass seine Maskenroutine beeindruckende fünf Stunden in Anspruch nahm, als er sich das erste Mal in den Blechmann verwandelte. Insgesamt verbrachte er rund 20 Drehtage in der komplexen Kostümierung. Während seiner Zeit in der Maske arbeitete ein talentiertes Team von Make-up-Künstlern an seiner Transformation – eine Erfahrung, die der Schauspieler als unglaublich intensiv beschrieb.

Die Geschichte seines Charakters Boq nimmt in der Fortsetzung eine dramatische Wendung: Nachdem er von seiner Herrin Nessa Rose, gespielt von Marissa Bode, mit einem Zauber belegt wurde, versucht Elphaba (Cynthia Erivo, 38) den Schaden zu begrenzen, was schließlich zu seiner Verwandlung in den herzlosen Blechmann führt. Trotz der aufwendigen Spezialeffekte und Prothesen enthüllte Ethan, dass die Maskenbildner mit der Zeit effizienter wurden und die Vorbereitungszeit auf nur zweieinhalb Stunden verkürzen konnten. "Es war faszinierend zu sehen, wie sich die Routine entwickelte", verriet er begeistert und lobte das Team für seine Arbeit.

Auch sein Kollege Jonathan Bailey (37) verbrachte für "Wicked: For Good" unzählige Stunden in der Maske. Im Gespräch mit Esquire U.K. erinnerte sich der Schauspieler daran, wie er für seine Verwandlung in die ikonische Vogelscheuche von Kopf bis Fuß mit Prothesen bedeckt war. Das aufwendige Kostüm verlangte ihm einiges ab. Nur ein spezielles Kühlsystem schützte ihn vor der Hitze unter Latex, Kleber und künstlicher Haut. Mit seinem typischen Humor kommentierte Jonathan: "Ohne das Strohhaar sah ich einfach aus wie ein großer Weizen-Penis."

Getty Images Ethan Slater bei der Premiere von "Wicked: For Good!" in der David Geffen Hall in New York

Getty Images Ethan Slater bei der Europa-Premiere von "Wicked: For Good" in London

Getty Images Bei den Governors Awards: Jonathan Bailey auf dem roten Teppich