Sie haben sich nun getrennt! Dschungelcamp-Star Julia Biedermann und Finanzmanager Matthias Steffens waren sechzehn Jahre lang miteinander verheiratet. Während ihrer Ehe kamen die beiden Söhne Arnold (10) und Justus (13) zur Welt. Doch trotz der gemeinsamen Sprösslinge und all den gemeinsamen Jahren wollte ihre Beziehung anscheinend nicht mehr klappen: Das Paar trennte sich bereits vor einigen Monaten – jetzt ist die Scheidung von Julia und Matthias durch!

Wie der TV-Star dem Magazin Freizeit Revue in einem Interview berichtete, hatte sie über diese endgültige Trennung aus einem bestimmten Grund lange Zeit geschwiegen: "Das Verfahren lief einige Monate, ich durfte jedoch laut richterlicher Anordnung nicht darüber reden." Genaue Ursachen für die Scheidung von Matthias nannte die Schauspielerin nicht. Anscheinend wurde der Zweifachmama das Sorgerecht für ihre Söhne zugesprochen – mit denen sei sie erst vor Kurzem von den USA zurück in ihr Heimatland Deutschland gezogen.

Aktuell lebe sie mit den Kids bei ihrer Mutter in Berlin, erklärte Julia weiter und zeigte sich für die Zukunft optimistisch: "Es ist so schön, wenn man so herzlich aufgenommen wird nach der unschönen Zeit. Ich wünsche mir dort einen erfolgreichen Neuanfang."

