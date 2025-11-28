Als Team? Das bevorzugen Leyla & Mike Heiter bei TV-Anfragen

Leyla (29) und Mike Heiter (33) gibt es seit dem Dschungelcamp im vergangenen Jahr nur noch im Doppelpack. Schon vor ihrer Hochzeit im Sommer waren die beiden aus der Reality-Welt nicht wegzudenken, weshalb sich nun die Frage stellt, ob die beiden zukünftige Formate eher gemeinsam oder eher alleine bestreiten wollen. Bei den TikTok-Awards haben sie mit Promiflash gesprochen. "Also zusammen sind wir immer stärker. Da würde ich schon sagen, zusammen. Aber alleine ausschließen können wir jetzt auch nicht", meint Mike.

Leyla schließt sich an und bestätigt die Strategie gegenüber Promiflash: "Beides. Also eigentlich egal. Wenn wir die Anfrage zusammen bekommen, freuen wir uns, wenn wir das alleine machen, auch." Heißt: Ob Anfragen als Duo oder ob ihr Solo-Engagement gefragt ist, ist den beiden gleich. Das Paar machte keinen Hehl daraus, dass gemeinsame Projekte sie besonders reizen – doch Flexibilität steht an erster Stelle, wenn es um Formate, Termine und Inhalte geht.

Abseits ihrer TV-Karriere haben Leyla und Mike aktuell große Zukunftspläne. Im Bademantel und mit Turban auf dem Kopf saß Leyla vor wenigen Tagen auf dem Boden – vor ihr zwei große Pakete Ovulationstests. Mit den Worten: "Da will's aber eine wissen!" heizte sie Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft auf Instagram weiter an. Die Fans waren sofort begeistert und spekulierten fleißig, ob bei den Realitystars bald Nachwuchs zur Welt kommt.

Anzeige Anzeige

Imago Mike Heiter und Leyla Heiter, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Europapremiere von Landman Staffel 2 im Zoo Palast: Mike Heiter und Leyla Lahouar in Berlin, 14.11.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, November 2025