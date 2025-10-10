Sarah Connors Tochter Summer wohnt wieder in Deutschland

Summer Terenzi (19), die Tochter von Sarah Connor (45) und Marc Terenzi (47), hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Die 19-Jährige hat ihre erste eigene Wohnung in Deutschland bezogen, wie sie in den sozialen Medien mitteilte. Nach ihrem Schulabschluss auf einem Internat in England ist die junge Musikerin nun zurückgekehrt und startet gemeinsam mit ihrer Freundin ein neues Kapitel. In ihrer Instagram-Story ließ Summer ihre Follower an diesem besonderen Moment teilhaben und zeigte Bilder von ihrer Einweihungsparty. Der Raum erstrahlte in pinkfarbenem Licht, und der liebevoll gedeckte Tisch war mit Snacks wie Chips, Schokolade und einer Mozzarella-Tomaten-Platte bestückt. "Einweihungsparty in meiner allerersten Wohnung", teilte sie freudig mit.

Bereits im Sommer hatte Summer angekündigt, diesen großen Schritt zu gehen und sich ihren Traum von der ersten eigenen Wohnung zu erfüllen. Trotz ihrer Rückkehr nach Deutschland wohnt die Musikerin nun weit weg von ihrer Mutter Sarah Connor, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Florian Fischer (50) und den beiden jüngsten Kindern Anfang dieses Jahres nach Frankreich gezogen ist. "Ich habe immer davon geträumt, am Meer zu leben. Jetzt haben wir es nach vielen Jahren in Berlin einfach gemacht und lieben es", schrieb sie im Februar zu einem Instagram-Post.

Dass sich Summer dazu entschieden hat, den Weg in die Eigenständigkeit in Deutschland zu gehen, dürfte für Sarah trotzdem nicht einfach sein. Schon vor einigen Monaten hatte sie auf der Plattform offen ihre Sehnsucht geäußert. "An manchen Tagen überkommt mich ein überwältigendes Gefühl von Trauer, dass diese Zeit, als sie so klein und wild und anstrengend, aber immer ganz nah bei mir waren, vorbei ist", schrieb die Sängerin damals zu einem alten Kinderfoto. Mit ihrem Song "Warum hat mir keiner gesagt?" machte sie ihren Gefühlen zusätzlich Luft und berührte damit viele Mütter.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Summer Terenzi und Sarah Connor im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi teilt ein Foto von ihrem gedeckten Tisch, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Fischer und Sarah Connor, Musiker