Alessandra Meyer-Wölden gibt Einblicke in Weihnachtstage

Alessandra Meyer-Wölden (42) bereitet sich auf ein ganz besonderes Weihnachtsfest vor, bei dem es alles andere als ruhig zugehen dürfte. Die Unternehmerin und ihr Partner Alexander Müller feiern zusammen mit insgesamt zehn Kindern aus ihren früheren Beziehungen. Neben Alessandras fünf eigenen Kindern, darunter zwei Söhne aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher (47), kommen auch die drei Kinder ihres Partners dazu. Ob Oliver selbst Teil der Feierlichkeiten sein wird, verriet Alessandra im Interview mit RTL jedoch nicht. Trotz des großen Trubels blickt sie entspannt auf die Feiertage: "Wir feiern sehr traditionell Weihnachten, mit Bescherung und Geschenke auspacken. Alles sehr bunt und beleuchtet und vielleicht ein bisschen kitschig."

Die Organisation eines solch umfangreichen Patchwork-Weihnachtsfestes erfordere natürlich einiges an Abstimmung und Geduld. "Es läuft natürlich nicht immer reibungslos", gesteht Alessandra offen. Dennoch sei es ihr und ihrem Partner besonders wichtig, im Sinne der Kinder zu handeln. Alessandra betont, dass gerade in einer komplexen Familiensituation wie dieser alle Beteiligten bereit sein müssen, an einem Strang zu ziehen. "Alleine kriegt man das nicht hin", so die Unternehmerin. Sie zeigt sich dabei besonders dankbar, dass sowohl ihr Partner als auch ihr Ex-Mann in dieser Hinsicht sehr engagiert seien. "Da nehmen wir uns Erwachsene zurück", fügte sie hinzu und hob hervor, dass die Bedürfnisse der Kinder immer im Vordergrund stehen sollten.

Um inmitten des familiären Trubels die Balance zu finden, hat Alessandra für sich eine persönliche Philosophie entwickelt. Früher suchte sie an verschiedenen Orten der Welt nach Erfüllung, doch im Laufe der Jahre hat sie erkannt, dass wahre Ruhe nur in einem selbst zu finden ist. "Die Ruhe darf man in sich selbst finden. Darum geht es im Leben", erklärt sie. Dabei halte sie sich bewusst an diese Erkenntnis, um die Herausforderungen des Alltags mit Gelassenheit zu meistern. Alessandra wirkt angekommen und zufrieden mit ihrer Rolle als Oberhaupt einer bunten, lebhaften und liebevollen Patchwork-Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model