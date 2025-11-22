Das sagt Oliver Pocher zum selbstbestimmten Tod der Kesslers

Oliver Pocher (47) hat in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" über den Tod von Alice (89) und Ellen Kessler (89) gesprochen. Die berühmten Sängerinnen und Tänzerinnen hatten im Alter von 89 Jahren beschlossen, ihr Leben durch einen assistierten Suizid zu beenden. Oliver äußerte Verständnis für ihre Entscheidung und erklärte, auch er habe eine klare Haltung zu diesem Thema: "Wenn ich merke, ich kann das alles nicht mehr so und das geht mit Riesenschritten dem Ende entgegen, möchte ich niemandem zur Last fallen." Er habe keine Absicht, sich im Alter pflegen zu lassen oder in einem Heim zu landen.

Während Oliver in seinem Podcast eine klare Haltung vertritt, geht seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) differenzierter an das Thema heran. Sie erklärte, dass es ihr schwerfalle, sich mit dem Gedanken an einen selbstbestimmten Tod anzufreunden, und das zu entscheiden gleiche einem "Gott spielen". Dennoch respektiere sie den Wunsch anderer, insbesondere unter dem Leid schwerer Krankheiten. Alessandra, die selbst Zwillingskinder aus zwei Ehen hat, zeigte zudem Verständnis für die enge Verbindung der Kessler-Schwestern und wie diese Entscheidung für sie gemeinsam getroffen wurde.

Alice und Ellen waren nicht nur durch ihre musikalische Karriere und die glamourösen Bühnenauftritte bekannt, sondern auch für ihre außergewöhnliche Bindung als eineiige Zwillinge. Die Künstlerinnen hatten sich über einen langen Zeitraum und in Abstimmung mit der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben auf ihren letzten Schritt vorbereitet. Sie waren langjährige Mitglieder der Gesellschaft und entschieden gemeinsam über ihren Abschied. Ihr Entschluss hat eine breite gesellschaftliche Debatte über selbstbestimmtes Sterben ausgelöst, die auch Prominente wie Oliver dazu bewegt, offen darüber zu sprechen.

Collage: TikTok / oliverpocher, Getty Images Collage: Oliver Pocher, Alice und Ellen Kessler

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Getty Images Alice und Ellen Kessler, Entertainerinnen