Sandy wird in Olli Pochers Podcast von diesem Sänger ersetzt

Es ist ein radikaler Schnitt im Podcast-Leben von Oliver Pocher (47): Alessandra Meyer-Wölden (42) steigt aus dem gemeinsamen Format aus – und direkt übernimmt ein neuer Mann an seiner Seite das Mikro. Statt "Sandy und Olli" heißt es ab sofort "Olli und Pietro": Sänger Pietro Lombardi (33) rutscht in den frei gewordenen Platz im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". In der ersten neuen Folge, die in der Nacht veröffentlicht werden soll und Bild bereits vorlag, erklärt Oliver, dass Alessandra nach Reisen durch Nepal und Bhutan für sich festgestellt habe, dass sie den Podcast "so nicht mehr fühlt". Während der Comedian trocken mit Sprüchen wie "Sandy ist ein bisschen moppeliger geworden" loslegt, sitzt neben ihm nun nicht mehr seine Ex-Frau, sondern sein neuer Mitbewohner – in einer Männer-WG, die sich in seiner ausgebauten Kellerwohnung abspielt.

Oliver betont in der Auftaktfolge, er habe schnell handeln müssen, weil er seit sieben Jahren jeden Freitag einen Podcast aufnimmt und Aufhören für ihn "keine Option" sei. Also suchte er den Ersatz quasi im eigenen Haus: Pietro, der seit einigen Wochen bei ihm im Keller wohnt, bekam eine dringende Nachricht. "Du hast geschrieben: Ruf mich an, es ist wichtig", erinnert sich der Sänger im Gespräch. Zunächst dachte er an Geldprobleme oder "Mieterhöhungen und diese Sachen", doch dann konfrontierte ihn der Komiker mit der Podcast-Lücke, die Alessandra hinterlässt. "Hast du Bock?", habe Oliver gefragt. Pietro zögerte, weil er die Wucht der öffentlichen Wahrnehmung fürchtete: Privat seien sie "richtig gute Freunde", aber "nach außen hat man immer Angst". Trotzdem sagte er am Ende zu. Im neuen Podcast berichten die beiden Väter nun offen von ihrem Patchwork-Alltag mit insgesamt acht Kindern, nächtlichen Telefonanrufen, weil Pietro glaubt, es werde bei Oliver eingebrochen, und Streitigkeiten im Kinderzimmer, in die der Sänger inzwischen offiziell eingreifen darf.

Wie gut die beiden miteinander befreundet sind, zeigte sich schon vor drei Monaten, als der Sänger nach der Trennung von Laura Maria Rypa (30) bei seinem Freund ein neues Zuhause fand. Damals schwärmte Pietro in einer Fragerunde auf Instagram: "100 Prozent. Oliver ist ein wahrer Freund. Egal in welcher Phase, er war immer da." Die Unterstützung durch den Comedian war für ihn in dieser schwierigen Zeit besonders wertvoll. Auch abseits des Rampenlichts stehen die beiden Entertainer eng zusammen.

Anzeige Anzeige

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

Anzeige Anzeige

Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher