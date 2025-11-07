Ab in die Schweiz: Sandy Meyer-Wölden denkt ans Auswandern

Sandy Meyer-Wölden (42) denkt laut über den nächsten großen Schritt nach: Die fünffache Mutter, die erst vor gut einem Jahr von Miami nach Köln gezogen ist, liebäugelt mit einem Umzug in die Schweiz. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" verriet die gebürtige Münchnerin, dass sie sich in der Schweiz so wohlfühle, dass sie "in einigen Jahren" auswandern könne. Mit wem sie über diese Pläne plaudert, ist klar: mit Ex-Mann Oliver Pocher (47), der in Köln lebt und sofort reagiert. "Da spiele ich wirklich mit dem Gedanken", sagt Sandy – und macht damit unmissverständlich klar, wohin die innere Kompassnadel aktuell zeigt.

Im Dialog mit Oliver wird schnell deutlich, dass auch er dem Alpenstaat einiges abgewinnen kann. "Ich muss wirklich sagen, wenn ich auswandern würde ... die Schweiz finde ich super. Gerade Zürich. Ich liebe die Stadt", schwärmt der Comedian im Podcast. Einen gemeinsamen Nenner haben die beiden: die Vorzüge des Landes. Für Sandy sind es Ruhe, Sauberkeit, freundliche Menschen, funktionierende Strukturen und gutes Essen. Und Oli überzeugt insbesondere das "Steuerkonstrukt in der Schweiz". "Mittlerweile kann es mir nicht ruhig genug sein. Und es ist ein Land, in dem alles funktioniert", erklärt Sandy im Gespräch. Seit ihrer Rückkehr aus Miami genießt sie den Jahreszeitenwechsel in Deutschland sehr. Ein goldener Herbstmorgen in Köln – und schon gerät sie ins Schwärmen.

Sandy und Oliver verbindet eine gemeinsame Vergangenheit – sie waren von 2010 bis 2013 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Trotz der Trennung pflegen sie ein freundschaftliches Verhältnis, das durch ihren gemeinsamen Podcast immer wieder sichtbar wird. Während Sandy früher oft für Glamour und Strandleben in Miami stand, scheint sie mittlerweile eine ruhigere Lebensweise zu bevorzugen. Besonders an der Schweiz schätzt sie, dass das Leben dort geordnet und friedlich ist. Ob sie den Umzug tatsächlich wagt, bleibt abzuwarten, doch es klingt so, als könnte dieser Plan in absehbarer Zeit durchaus Realität werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025