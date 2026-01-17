Ist Sandy Meyer-Wöldens Partner der Grund fürs Podcast-Aus?

Zwischen Oliver Pocher (47) und Sandy Meyer-Wölden (42) ist in Sachen Podcast Schluss. In der aktuellen Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" verkündet der Comedian, dass Sandy aus dem gemeinsamen Projekt ausgestiegen ist. Ihren Platz am Mikro übernimmt Sänger Pietro Lombardi (33). Im Gespräch erläutert Oliver, dass der bestehende Podcast-Vertrag überarbeitet worden und es daraufhin zu Differenzen gekommen sei. Seine Ex und ihr Management, wie Oliver es mit einem Augenzwinkern "Alexander Müller-Wölden" nennt – ein augenscheinlicher Verweis auf Sandys aktuellen Partner Alexander –, habe eigene Forderungen und Vorstellungen gehabt. "Sandy hatte einfach ein, zwei Ideen, wie sie das mit dem Podcast fortsetzen wollte, und hat dann aber relativ deutlich gesagt: Nö, dann finden wir halt keine Lösung", erklärt er.

Im weiteren Gespräch wird es dann etwas persönlicher. Pietro hakt nach, ob Sandys neuer Partner Alexander möglicherweise ein Problem mit dem guten Verhältnis zwischen Olli und Sandy gehabt haben könnte. "Das muss er ja schon vorher mitbekommen haben, dass es diesen Podcast gibt und wir uns 15 Jahre kennen. [...] Ich glaube, in irgendeiner Art und Weise mag das mitspielen. Es gab aus seiner Sicht immer eine gewisse Konkurrenzsituation, die es von meiner Seite 0,0 gibt", verrät der Entertainer. Ein Liebes-Comeback mit Sandy schließt er klar aus. Am Ende, so Olli, habe Sandy signalisiert, dass es den Podcast "erst einmal nicht mehr" mit ihr gebe: "Da ist das Ding erst mal beendet."

Nach Sandys Abschied setzte Oliver alles daran, schnell einen neuen Partner für das Mikro zu finden. Seine Wahl fiel auf Pietro, der schon seit einigen Wochen bei dem Comedian in der ausgebauten Kellerwohnung wohnte. Zu Beginn der ersten neuen Folge erzählte Oliver, dass Sandy nach ihren Reisen durch Nepal und Bhutan herausgefunden habe, dass sie den Podcast "so nicht mehr fühlt". Für Oliver war Aufhören allerdings "keine Option". Also fragte er seinen Mitbewohner kurzerhand per Nachricht: "Hast du Bock?" Pietro gab zu, zunächst gezögert zu haben. "Privat sind wir richtig gute Freunde, aber nach außen hat man immer Angst", erzählte der einstige DSDS-Sieger, bevor er dann doch zusagte.

Getty Images Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden, September 2024

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln