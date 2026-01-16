Sandy Meyer-Wölden erklärt Rücktritt von Pocher-Podcast

Überraschende Töne nach einem stillen Abschied: Sandy Meyer-Wölden (42) hat ihren Ausstieg aus dem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" bestätigt – ohne finale Folge, ohne großes Drumherum. Bekannt wurde der Schritt, nachdem Oliver Pocher (47) den Wechsel im Format öffentlich machte und direkt einen neuen Gesprächspartner präsentierte. Geschehen ist das alles in dieser Woche, während Sandy erst nach ihrer Rückkehr von einer Reise zwischen Nepal und Bhutan ihre Sicht teilte. In einem langen Instagram-Statement erklärte die fünffache Mutter nun, es sei Zeit, Platz zu machen und sich neuen Aufgaben zu widmen. An Olivers Seite sitzt ab sofort Sänger Pietro Lombardi (33), ein guter Freund des Comedians, der aktuell sogar bei ihm wohnt.

Sandy selbst wählt für ihren Abschied klare Worte. "Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen", schreibt sie auf Instagram. Die vergangenen Wochen des Rückzugs hätten ihr Orientierung gegeben: "Die Zeit des bewussten Innehaltens und der Stille in den vergangenen Wochen hat mir viel Klarheit geschenkt." Warum es keine Abschiedsfolge gab, beantwortet sie ebenfalls: Das sei zeitlich und organisatorisch nicht möglich gewesen, "diese Option lag nicht in meiner Hand". Ihren Dank richtet sie an ihren Ex Olli, das Produktionsteam und die Hörerinnen und Hörer: "Sie ist aus tiefer Dankbarkeit für diese Erfahrung und mit viel Respekt für das gemeinsam Erlebte entstanden." Oliver erläuterte parallel im neuen Duett mit Pietro, er habe schnell reagieren müssen, weil sein wöchentlicher Podcast-Rhythmus nicht ruhen solle. Pietro sei für ihn kein kurzfristiger Lückenfüller, sondern der nächste feste Partner am Mikro.

Hinter den Kulissen verbindet Sandy und Olli weit mehr als ein gemeinsames Format. Die beiden waren verheiratet und wurden Eltern von drei Kindern; heute koordinieren der Comedian und das Model ihren Familienalltag über Ländergrenzen hinweg – bei allen Unterschieden oft mit Humor. Wer die Chemie der Ex-Partner mochte, kennt ihre Routine: Zunächst gab es Scherze, in schwierigen Momenten zeigten sie klare Kante und dazwischen gewährten sie private Einblicke. Pietro zählt seit Jahren zum engen Freundeskreis von Olli; der Sänger teilt gerne Alltagsmomente, vom Studio bis zur improvisierten Männer-WG. Für Sandy bleibt nun Raum für neue Wege, die sie nach ihrer meditativen Reise offenbar bewusst sortiert hat – und für Erinnerungen an viele Gespräche, die sie, wie sie schreibt, "eng in meinem Herzen" behalten will.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im April 2011