Für ihre Zukunft: Darum heiratete Oliver Pocher Ex Amira Aly

Oliver Pocher (47) hat im Gespräch über seine vergangene Ehe mit Amira Aly (33) einige Einblicke gewährt. Der Comedian erklärt, dass es für ihn nach seiner ersten gescheiterten Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (42) kaum vorstellbar war, erneut den Bund der Ehe einzugehen. Doch mit Amira änderte sich seine Einstellung. "Man kann einer Frau doch nicht ihre Zukunft verbauen, nur weil es einmal schiefgegangen ist", lässt er gegenüber Bild wissen. Als sie schwanger war, entschied sich Oliver, den Schritt zu wagen. Die gemeinsamen Jahre waren nicht immer einfach, aber die Ehe schien zunächst ein richtiger Schritt.

Die Trennung von Amira ist für den Entertainer jedoch kein Grund, in Pessimismus zu verfallen. "Natürlich tut das weh", gibt er zu, betont aber auch, dass er diese Erfahrungen humorvoll in seine Karriere eingebaut habe. Oliver verrät weiter, dass ihn Amira trotz allem jederzeit besuchen könne. Besonders an Weihnachten scheint er weiterhin einen Platz für seine Ex reserviert zu haben, auch wenn sie offenbar lieber Zeit für sich verbringt. Der Comedian, der insgesamt fünf Kinder von zwei Frauen hat, zeigt sich dabei als Vater stets rührend engagiert und darum bemüht, Normalität für seine Familie zu schaffen.

Amira und Oliver waren nicht nur privat ein Team, sondern auch beruflich erfolgreich miteinander verbunden – bis die Zusammenarbeit ebenfalls endete. Über die Feiertage, so ließ Amira vor Kurzem durchblicken, würde sie allein feiern. Oliver wiederum scheint mit seiner humorvollen Art dennoch immer wieder sowohl seine Vergangenheit als auch die aktuelle Situation zu kommentieren. Seine frühere Ex-Frau Sandy, mit der er drei Kinder hat, pflegt inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm, was ihm offenbar wichtig ist, um eine funktionierende Patchwork-Familie zu führen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Oliver Pocher und Amira Aly, Ex-Paar

Anzeige Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023