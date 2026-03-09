Glamour und Protest: Royals glänzen beim Commonwealth Day

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) führten am heutigen Nachmittag die königliche Familie zum Commonwealth Day in die Westminster Abbey in London. Kate strahlte in einem marineblauen Mantelkleid von Catherine Walker und trug eine fünfsträngige Perlenkette, die einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter Queen Elizabeth II. (†96) gehörte. Gemeinsam mit König Charles (77), Königin Camilla (78), Prinzessin Anne (75) und weiteren hochrangigen Royals nahmen sie an dem Gottesdienst teil, der die größte Versammlung der königlichen Familie seit der Verhaftung von Prinz Andrew (66) im vergangenen Monat darstellte. Vor der Abbey hatte sich eine kleine, aber lautstarke Gruppe von Anti-Monarchisten versammelt, die die Royals jedoch ignorierten, berichtet die Daily Mail. Premierminister Keir Starmer und Außenministerin Yvette Cooper zählten zu den 1800 Gästen, die in der Kirche die historische Gemeinschaft von 56 unabhängigen Mitgliedsstaaten feierten.

William und Kate wurden an der Tür der Abbey vom Dekan der Westminster Abbey begrüßt, bevor König Charles und Königin Camilla als letzte Gäste eintrafen. Der König empfing seinen ältesten Sohn und Thronfolger mit offenen Armen und einem Lächeln, während die weiblichen Royals aufgrund ihrer großen Hüte leicht kicherten. Prinzessin Anne deutete Kate sogar lächelnd an, dass sie gar nicht erst versuchen würde, sie zu küssen. In seiner jährlichen Botschaft an die Gemeinschaft der Nationen, die in einem speziellen Programmheft abgedruckt war, sprach Charles von der Bewältigung "schwieriger Momente" in einer Zeit "großer Herausforderungen". Er betonte, dass das Commonwealth in einer "zunehmend fragmentierten" Welt als "Kraft für das Gute" stehen könne und hob auch Umweltthemen hervor. Der Gottesdienst beinhaltete unter anderem die Welturaufführung einer Commonwealth-Symphonie sowie Auftritte von Tänzerin Oti Mabuse (35) und Geri Horner.

Berichten zufolge wird Charles im Anschluss an die Feierlichkeiten mit Staatschefs der Commonwealth-Länder über die heikle Angelegenheit um seinen Bruder Andrew sprechen. Der 66-Jährige, der derzeit an achter Stelle in der Thronfolge steht, war im vergangenen Monat verhaftet worden, nachdem ihm vorgeworfen wurde, vertrauliche Informationen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) geteilt zu haben. Die Premierminister von Kanada, Australien und Neuseeland haben bereits Unterstützung signalisiert, sollte Andrew aus der Thronfolge entfernt werden. Eine solche Maßnahme würde Gesetzesänderungen in Großbritannien sowie die Zustimmung der 14 anderen Commonwealth-Reiche erfordern, in denen Charles Staatsoberhaupt ist. Andrew bestreitet jegliches Fehlverhalten und wird derzeit von der Polizei untersucht.

Getty Images Prinzessin Kate nach dem Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey, London

Getty Images Die Royal Family beim Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William kommen zum Commonwealth Day Service 2026 an der Westminster Abbey in London