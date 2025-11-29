Diese Überraschungen erwarten "Die Rosenheim-Cops"-Fans

Die Sendung Die Rosenheim-Cops sorgt gleich doppelt für Jubel: Ab sofort liegt in der ZDFmediathek nicht nur die gewohnte Vorab-Folge vor, sondern zusätzlich schon die Episode "Verliebt in Rosenheim". Während im TV an diesem Montag erst Folge 7 zu sehen ist, können Streamer bereits Folge 8 und 9 genießen – eine Woche früher als gewohnt und damit vor dem linearen Start am 2. und 9. Dezember. On top gibt es die Rückkehr eines Fanlieblings: Miriam Stockl, gespielt von Marisa Burger (52), ist aus Australien zurück im Revier und bringt prompt frischen Schwung in den Büroalltag.

Die Kultsekretärin war in den vergangenen drei Episoden von Dominik Meis vertreten, den Younes Tissinte verkörpert. Für alle, die den redegewandten Helfer mögen: Er bleibt noch an Bord und mischt in "Das verflixte Paket" kräftig mit. Dort wartet ein Alltagschaos mit Folgen: Miriam hatte vor ihrem Abflug ein Schnorchel-Set bestellt, das erst nach ihrem Start in Richtung Down Under eintrifft – und dann gleich doppelt. Aus einer simplen Rücksendung wird ein vertracktes Unterfangen, bei dem Dominik zur Seite steht, obwohl er nicht ganz unschuldig an der Schieflage ist. Parallel nehmen Beck und Stadler einen neuen Mordfall unter die Lupe, während für Stream-Fans jetzt schon die nächste Episode "Verliebt in Rosenheim" bereitsteht.

Die Rückkehr von Miriam Stockl dürfte vor allem die langjährigen Fans der Serie begeistern, die sie als festen Bestandteil des Reviers kennen und lieben. Allerdings müssen sie sich schon bald endgültig von ihr verabschieden: Marisa hat die "Die Rosenheim-Cops" nach den Dreharbeiten im Herbst 2025 verlassen. Am 14. Oktober fiel für die Schauspielerin nach insgesamt 25 Jahren die letzte Klappe am Set der Kultserie.

ZDF/Linda Gschwentner Der "Die Rosenheim-Cops"-Cast

Imago Younes Tissinte auf dem 42. Filmfest München 2025

Imago Schauspielerin Marisa Burger im Dezember 2024