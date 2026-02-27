Stockls "Rosenheim-Cops"-Aus: Lockt ein anderer Kontinent?

Für Marisa Burger (52) ist die Zeit bei Die Rosenheim-Cops bald vorbei – sie verlässt die Serie nach der aktuellen Jubiläumsstaffel. Die Schauspielerin, die seit vielen Jahren die beliebte Sekretärin Frau Stockl verkörpert, wird somit demnächst zum letzten Mal in der Erfolgsserie zu sehen sein. Wie genau ihr Abschied aussehen wird, bleibt noch ein gut gehütetes Geheimnis der Serienmacher. Doch wer die neuen Folgen aufmerksam verfolgt, dürfte bereits erste Hinweise entdecken. In der jüngsten Episode "Jagd auf Frau Stockl" verdichten sich die Anzeichen nun weiter, dass die Figur womöglich ein sonniges Ende in Australien erwartet.

In der besagten Folge genießt Frau Stockl einen unbeschwerten Tanzabend mit einem Fremden, der sich später nicht nur als Tatverdächtiger entpuppt, sondern auch als Headhunter. Verkörpert wird der charmante Tänzer Thomas Ritter von "Doctor's Diary"-Star Kai Schumann (49). Seine Mission: Die gefragte Sekretärin im Auftrag eines Tourismusunternehmens für einen Job in Australien zu gewinnen. Frau Stockl hatte bereits in früheren Folgen der Staffel eine Reise ins Outback unternommen, wo sie spontan die Organisation einer Reisegruppe übernahm und dafür sogar ein Jobangebot erhielt. Obwohl sie sowohl das Angebot als auch ihren Verehrer zurückweist, könnte dies ein möglicher Hinweis auf ihren zukünftigen Weg sein.

Parallel übernimmt Frau Lange, gespielt von Sarah Thonig (34), in der aktuellen Folge bereits ihren Platz am Schreibtisch und meistert diesen erstaunlich souverän. Dass die "Watzmann ermittelt"-Bekanntheit als Frau Lange langfristig die Nachfolge von Marisa Burger antreten wird, gilt längst als gesetzt. Die Zuschauenden werden auf diese Weise behutsam an die neue Konstellation gewöhnt. Die Episode "Jagd auf Stockl" ist am 10. März um 19:25 Uhr im ZDF zu sehen und steht alternativ bereits in der ZDFmediathek zur Verfügung. Wie der endgültige Abschied der beliebten Figur aussehen wird, werden die kommenden Wochen zeigen.

Imago Marisa Burger bei der Premiere von "2:22 – Eine Geistergeschichte" in der Komödie am Kurfürstendamm im Ernst-Reuter-Saal, Berlin

Getty Images Kai Schumann, "Doctor's Diary"-Darsteller

Imago Sarah Thonig beim Bayerischen Filmpreis 2024 in München