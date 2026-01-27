"Rosenheim-Cops": Für diese Rolle sprach Max Müller erst vor

Max Müller (60) hat es nur beinahe zum Kommissar bei den Rosenheim-Cops geschafft – und das trotz intensiver Vorbereitung. Im Jahr 2000 sprach der Schauspieler für die Rolle des Partners von Joseph Hannesschläger (†57) vor, übte dafür sogar fleißig Bairisch und legte sich beim Casting ins Zeug. Doch die begehrte Ermittlerrolle ging an jemand anderen. Dann kam allerdings der überraschende Anruf: Statt des Kommissars war ein gutmütiger Polizist, mit dem er sich durchaus identifizieren konnte, frei. "Vier Tage später bekomme ich einen Anruf – ja leider, mit dem Kommissar ist es nichts geworden, aber es gäbe einen 'deppaten' Polizisten, wollen Sie den spielen", erinnerte sich der Schauspieler in einem Interview mit tips.at.

In dem Gespräch blickte der Österreicher 2019 auf diesen Wendepunkt zurück: "Ich sollte eigentlich der Partner für den Joseph Hannesschläger werden." Dass es damit nicht klappte, erwies sich als Glücksfall. Max stand am 9. Juni 2000 zum ersten Mal am Set in Rosenheim. Aus dem Nebenpart wurde in der ZDF-Erfolgsserie, die beinahe abgesetzt worden wäre, eine Figur, die bis heute die Fans gewinnt: Michi Mohr. Denn der einst einfache Streifenpolizist Michi Mohr ist über die Jahre zum Polizeihauptmeister gereift und zur festen Größe im Ensemble geworden. Die Rolle brachte Kontinuität, Wiedererkennungswert und, wie Max betont, jede Menge Rückenwind für weitere Engagements. Der Rest ist Seriengeschichte – und ein Paradebeispiel dafür, wie aus Plan B echter Erfolg werden kann.

Ursprünglich war allerdings nicht nur geplant, die Figur von Max kleinzuhalten, sondern auch die fast schon ikonische Rolle der Frau Stockl. Für diese Rolle hatte Marisa Burger (52) zunächst eine Absage erhalten, wie sie in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung erklärte. Nach 25 Jahren verließ Marisa die Serie schließlich im Oktober 2025. Ihr verbaler Schlagabtausch mit ihrem Langzeit-Kollegen Max in der Serie bleibt dabei unvergessen. Abseits der Drehs bleibt er der Bühne weiter treu. Vor seiner TV-Karriere stand der Schauspieler oft als Sänger im Rampenlicht, und bis heute zieht es ihn immer wieder zu Konzerten und Theaterproduktionen. Für viele Fans ist Michi Mohr nicht nur ein Kommissariums-Kumpel, sondern die sympathische Konstante, die die Serie warm und menschlich macht – eine Figur, der Max mit Humor, Herz und einem Augenzwinkern seine Handschrift gegeben hat.

Imago / Tinkeres Max Müller, Schauspieler

Starpix / picturedesk.com/ ActionPress "Die Rosenheim-Cops"-Stars Max Müller und Joseph Hannesschläger

Imago / Revierfoto Max Müller und Marisa Burger, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

