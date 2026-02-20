Der neue "Die Rosenheim Cops"-Fall steckt voller Nostalgie

Die ZDF-Serie Die Rosenheim Cops sorgt in ihrer neuesten Folge für einen besonderen Moment bei langjährigen Fans. In der Episode "Ein unbequemer Nachbar" benötigt Dr. Baumgartner, gespielt von Oliver Bürgin, einen Restaurator, nachdem er ein Gemälde versehentlich beschädigt hat. Polizeisekretärin Frau Stockl, dargestellt von Marisa Burger (52), macht sich daraufhin auf die Suche nach einem passenden Fachmann und erinnert sich dabei an einen früheren Fall, in dem ebenfalls ein Restaurator eine zentrale Rolle spielte. Nach kurzem Überlegen fällt ihr der Name Peter Schönherr wieder ein – eine Anspielung, die aufmerksamen Zuschauern nicht entgangen sein dürfte.

Bei dem Namen handelt es sich tatsächlich um eine Referenz zur bereits 2020 ausgestrahlten Folge "Eine künstlerische Sensation". Damals drehte sich alles um die Kunstszene in Rosenheim, als plötzlich unbekannte Gemälde auftauchten und Marie Hofer eine Ausstellung plante. Doch die kulturelle Aufregung wurde von einem Mord überschattet – das Opfer war der Restaurator Peter Schönherr, der tot in einer Villa gefunden wurde. Für Frau Stockl erledigt sich die Idee, ihn für Dr. Baumgartners Problem zu Rate zu ziehen, damit schnell wieder, da die Person nicht mehr am Leben ist.

Die Serie begleitet Fans bereits durch 25 Staffeln und hat über die Jahre unzählige Episoden und Mordfälle geliefert. Mit der kleinen Referenz zur früheren Folge zeigt die Produktion, dass sie die Geschichten und Figuren nicht einfach vergisst, sondern immer wieder geschickt Verbindungen herstellt. Die Folge "Ein unbequemer Nachbar" ist am 24. Februar um 19:25 Uhr im ZDF zu sehen, steht den Zuschauern aber bereits vorab in der ZDF-Mediathek zur Verfügung, wo neue Episoden immer ein bis zwei Wochen vor der TV-Ausstrahlung abrufbar sind.

Anzeige Anzeige

ZDF "Die Rosenheim-Cops"

Anzeige Anzeige

Imago Marisa Burger bei der Premiere von "2:22 – Eine Geistergeschichte" in der Komödie am Kurfürstendamm im Ernst-Reuter-Saal, Berlin

Anzeige Anzeige

ActionPress "Die Rosenheim Cops"-Cast auf dem Gelände von Bavaria Film