"Rosenheim Cops": So könnte Frau Stockls Abschied aussehen

Abschiedsstimmung bei den Fans: Marisa Burger (52) steuert bei Die Rosenheim Cops auf ihre letzten Folgen zu – und eine neue Episode streut nun pikante Hinweise, wohin die Reise für Miriam Stockl gehen könnte. In "Ein klarer Fall", ausgestrahlt am 23. Dezember um 19:25 Uhr im ZDF und bereits in der ZDFmediathek abrufbar, landet eine Postkarte aus Australien auf dem Revier. Beim Plausch mit Michi erinnert sich die Sekretärin an ihren wilden Outback-Urlaub, bei dem sie spontan die chaotische Tour eines Veranstalters rettete. Das hat Folgen: Reiseveranstalterin Frau Jones bietet ihr per Postkarte einen Job als Tourmanagerin für deutsche Touristinnen und Touristen an – ein verlockendes Angebot am anderen Ende der Welt.

Die Episode deutet damit an, wie der Ausstieg der Kultfigur aussehen könnte, ohne das finale Kapitel zu verraten. Dass es ein helles statt dunkles Ende wird, hat Marisa Burger bereits der Abendzeitung München bestätigt. "Meine Rolle wird lebendig aus der Serie herauskommen. Und ich, oder vielmehr die Frau Stockl, darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat", sagte die Schauspielerin. Ob Miriam das Australien-Angebot wirklich annimmt, lässt "Ein klarer Fall" offen. Klar ist nur: Die Postkarte von Frau Jones setzt etwas in Bewegung, das sich nach Aufbruch anfühlt. Bis dahin bleibt Zeit für Wehmut – und Vorfreude auf einen Abschied, der der Figur Raum für ein neues Kapitel lässt.

Hinter den Kulissen hat Marisa ihren letzten Drehtag bereits absolviert, die finalen Folgen sind im Kasten. Die Darstellerin will sich neuen Projekten widmen, während die Fans der Serie sich auf die verbleibenden Auftritte der beliebten Sekretärin einstellen. Abseits des Reviers gilt Marisa als Teamplayerin, die am Set gern den kurzen Weg wählt: ein Scherz am Schreibtisch, ein freundlicher Blick, dann wieder volle Konzentration. Die Figur Miriam ist für viele zur vertrauten Stimme am Telefon geworden, zur verlässlichen Strippenzieherin im Hintergrund. Gerade deshalb trifft die Aussicht auf einen sonnigen Neuanfang in Australien bei Zuschauerinnen und Zuschauern einen Nerv: Es ist eine Option, die zu ihrer Tatkraft passt – und zu der Wärme, mit der sie über die Jahre Herzen erobert hat.

Imago Marisa Burger, Schauspielerin

Imago / Revierfoto Max Müller und Marisa Burger, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

ZDF "Die Rosenheim-Cops"

Wohin führt Frau Stockls Weg – Outback-Abenteuer oder doch Rosenheim? Sie nimmt den Australien-Job an und startet als Tourmanagerin durch. Sie bleibt in Rosenheim und findet dort eine neue Aufgabe. Ergebnis anzeigen