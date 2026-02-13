An diesen Orten wird "Die Rosenheim-Cops" gedreht

Wer am Dienstagabend um 19:25 Uhr bei Die Rosenheim-Cops einschaltet, landet vor dem Fernseher mitten in Oberbayern – doch längst nicht alles, was nach Rosenheim aussieht, steht auch wirklich dort. Wie Joyn berichtet, spielt ein Teil der Serie tatsächlich in der malerischen Altstadt Rosenheims, doch auch der Chiemgau und die Bavaria Filmstadt bei München müssen als Kulisse herhalten. Was Zuschauer auch überraschen dürfte: Das markante rote Polizeipräsidium, an dem die Kommissare ein und aus gehen, ist in Wahrheit das Rathaus der Stadt Rosenheim. Der Eingang hat sich dort bereits zu einem echten Selfie-Hotspot für Fans entwickelt. Die Innenaufnahmen kommen allerdings nicht von dort. Die Büros, Flure und Verhörräume des Präsidiums sind auf dem Gelände der Bavaria Filmstadt in Grünwald liebevoll nachgebaut.

Das legendäre Lokal "Times Square", Treffpunkt für viele Dienstbesprechungen nach Feierabend, liegt allerdings nicht in Rosenheim: Die Szenen wurden zunächst in einem echten Bistro in der Kaiserstraße und später in der Alten Brauerei in Stegen am Ammersee gedreht. Inzwischen entsteht das Kneipen-Flair komplett im Studio als detailgetreuer Nachbau bei Bavaria Film. Weitere Außenaufnahmen führen die Produktion immer wieder in die Region, etwa zum Gestüt am Schloss Amerang, ins Hotel Residenz Heinz Winkler in Aschau im Chiemgau, in die Therme und die Osteria in der Kirchenzeile in Bad Aibling, zur Wendelstein-Seilbahn bei Bayrischzell, in die Alte Spinnerei in Kolbermoor, an die Brunneninsel von Neubeuern, auf das Firmengelände von Dettendorfer in Nußdorf oder an Dorfplatz, Naturbad und Aussichtskapelle in Samerberg.

Ein absolutes Highlight für jeden Fan ist der Max-Josefs-Platz in Rosenheim, der das pulsierende Herz der Serie bildet. Ob das Gasthaus "Zum Senta", die Marien-Apotheke oder das Modehaus Adlmaier – fast jede Fassade an diesem historischen Marktplatz war schon einmal Schauplatz einer Ermittlung. Doch Vorsicht, liebe Touristen: Wer hofft, wie die TV-Kommissare im schicken Dienstwagen über das Kopfsteinpflaster zu rollen, wird enttäuscht. Während die Cops in der Serie freie Fahrt genießen, ist der Platz im echten Leben bereits seit 1984 eine reine Fußgängerzone. Hier heißt es also: Aussteigen, flanieren und die bayerische Idylle ganz ohne Motorengeräusche genießen.

Auch das Privatleben der Serienfiguren ist fest in Oberbayern verankert – wenn auch oft ein Stück außerhalb von Rosenheim. Der Hofer-Hof, in dem sich das Familienleben von Ur-Kommissar Korbinian Hofer und seiner Schwester Marie abspielt, ist in Wirklichkeit ein denkmalgeschützter, ehemaliger Bauernhof in der Gemeinde Weyarn, rund 30 Kilometer von Rosenheim entfernt. Wer noch tiefer eintauchen möchte, kann in Rosenheim spezielle Stadtführungen buchen, die gezielt an die Drehorte der Serie führen. In der Bavaria Filmstadt wiederum lassen sich einige Sets, darunter auch Teile des Präsidiums und das nachgebaute "Times Square", im Rahmen von Studiotouren aus nächster Nähe bestaunen – ein Blick hinter die Kulissen einer Serie, die Oberbayern seit Jahren im besten Krimi-Licht zeigt.

ZDF/Linda Gschwentner Kommissar Kaya, Polizeihauptmeister Mohr, Kommissar Hansen, "Die Rosenheim-Cops"

Instagram / alexandrafonsatti Schauspielerin Alexandra Fonsatti in "Die Rosenheim Cops"

ZDF/Linda Gschwentner Ulla Geiger (links) mit Dieter Fischer (Mitte) und Michaela Weingartner (rechts) bei den Dreharbeite

ZDF/Linda Gschwentner Kommissar Hansen und Wirtin Mathilde Aichner, "Die Rosenheim-Cops"

